Кримську трасу «Таврида» затопили дощі (відео)

Через підтоплення ускладнено рух на 500-метровій ділянці

Потужний дощ затопив півкілометровий ділянку траси «Таврида» в Ленінському районі Криму. Про це з посиланням на пресслужбу ФКУ «Упрдор «Тамань» повідомляють місцеві ЗМІ.

«На автомобільній дорозі А-291 в районі міста Керч через підтоплення, викликаного сильним дощем, ускладнено рух на 500-метровій ділянці. Експлуатуюча організація вживає заходів щодо відведення води з проїжджої частини», – цитує заступника директора філії ФКУ «Упрдор «Тамань» Єгора Ксендзука провладний сайт «Крыминформ».

Місцева влада сприяє організації заходів щодо відведення води з проїжджої частини.

Відомо, що через сильні опади, які випали на сході Криму, виявилися підтопленими не лише дороги, але і будинки в деяких селах, жителів яких довелося евакуювати і тимчасово переселити в пансіонат.

За даними МНС, інформації про загиблих і постраждалих не надходило.

Нагадаємо, що 7 червня нищівний дощ затопив вулиці Керчі, спровокувавши блокування руху на дорогах.

У понеділок, 7 червня, синоптики попереджали, що в Україні буде волого і сиро – в країні прогнозують дощі, на частині території ще й з грозами.

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