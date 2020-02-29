Потужний вибух у Дніпрі: восьмирічному хлопчику відірвало частину руки



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У Дніпрі від вибуху невідомого предмета постраждала дитина

У лікарні дитину помістили в реанімаційне відділення

У Дніпрі у руках восьмирічного хлопчика вибухнув невідомий предмет, який хлопчик знайшов біля будинку та спробував розібрати.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

«Сьогодні, в місті Дніпро близько 11:00 стався вибух у провулку Рубіновий. Є постраждалий - хлопчик 2011 року народження», - повідомили у пресслужбі.

Зазначено, що хлопчик отримав травматичну ампутацію лівої руки, поранення ніг, лівого бедра, відкриту травму живота, його госпіталізовано до дитячої лікарні.

Попередньо відомо, що постраждалий хлопчик біля будинку знайшов предмет, схожий на трубку, і почав його розбирати.

За фактом вибуху в Новокадацькому районі м. Дніпра відкрите кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 264 ККУ (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).