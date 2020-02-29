  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Потужний вибух у Дніпрі: восьмирічному хлопчику відірвало частину руки

    • Розсилка
    У Дніпрі від вибуху невідомого предмета постраждала дитина - Потужний вибух у Дніпрі: восьмирічному хлопчику відірвало частину руки
    У Дніпрі від вибуху невідомого предмета постраждала дитина

    У лікарні дитину помістили в реанімаційне відділення

    У Дніпрі у руках восьмирічного хлопчика вибухнув невідомий предмет, який хлопчик знайшов біля будинку та спробував розібрати.

    Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

    «Сьогодні, в місті Дніпро близько 11:00 стався вибух у провулку Рубіновий. Є постраждалий - хлопчик 2011 року народження», - повідомили у пресслужбі.

    Зазначено, що хлопчик отримав травматичну ампутацію лівої руки, поранення ніг, лівого бедра, відкриту травму живота, його госпіталізовано до дитячої лікарні.

    Попередньо відомо, що постраждалий хлопчик біля будинку знайшов предмет, схожий на трубку, і почав його розбирати.

    За фактом вибуху в Новокадацькому районі м. Дніпра відкрите кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 264 ККУ (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

    вибух ДСНС діти Дніпро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ