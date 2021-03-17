Повітряні сили не змогли підтвердити порушення кордону вертольотом РФ
Командування Повітряних сил вказує на незначну відстань, на яку залетів гелікоптер
Повітряні сили України не можуть підтвердити, що російський гелікоптер Мі-8 порушив український державний кордон через те, що він залетів на незначну відстань.
Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил в Facebook.
У командуванні заявили, що підтверджують, що на ділянці кордону біля Сумської області був російський гелікоптер, але «зафіксувати таку незначну відстань (факт порушення) – пів сотні метрів – не є можливим».
Нагадаємо, у вівторок, 16 березня, російський гелікоптер порушив український державний кордон і залетів на відстань близько 50 метрів на територію Сумської області. Після цього він повернувся в зворотному напрямку і залишив повітряний простір України.
Держприкордонслужба України звернулася до прикордонного управління ПС ФСБ РФ по Білгородській і Воронезькій ділянках через порушення режиму державного кордону України.