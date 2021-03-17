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    Повітряні сили не змогли підтвердити порушення кордону вертольотом РФ

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    Російський гелікоптер залетів на відстань близько 50 метрів на територію Сумської області, стверджували прикордонники - Повітряні сили не змогли підтвердити порушення кордону вертольотом РФ
    Російський гелікоптер залетів на відстань близько 50 метрів на територію Сумської області, стверджували прикордонники
    Фото ілюстративне

    Командування Повітряних сил вказує на незначну відстань, на яку залетів гелікоптер

    Повітряні сили України не можуть підтвердити, що російський гелікоптер Мі-8 порушив український державний кордон через те, що він залетів на незначну відстань.

    Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил в Facebook.

    У командуванні заявили, що підтверджують, що на ділянці кордону біля Сумської області був російський гелікоптер, але «зафіксувати таку незначну відстань (факт порушення) – пів сотні метрів – не є можливим».

    Нагадаємо, у вівторок, 16 березня, російський гелікоптер порушив український державний кордон і залетів на відстань близько 50 метрів на територію Сумської області. Після цього він повернувся в зворотному напрямку і залишив повітряний простір України.

    Держприкордонслужба України звернулася до прикордонного управління ПС ФСБ РФ по Білгородській і Воронезькій ділянках через порушення режиму державного кордону України.

    Теги: Держприкордонслужба ЗСУ політ Сумщина вертоліт Україна гелікоптер кордон
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