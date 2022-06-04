Повітряні Сили за добу знищили понад 20 одиниць ворожої бронетехніки
Підрозділи зенітних ракетних військ знищили авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59
«Сьогодні, 3 червня, ударною авіацією Повітряних Сил знищено понад 20 одиниць бойової броньованої техніки, знищено укріплені позиції окупантів на різних напрямках, живу силу противника», -– йдеться в повідомленні.
Окрім того, підрозділи зенітних ракетних військ знищили авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59, а протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила три БпЛА окупантів.
Нагадаємо, російські пропагандисти вчергове хотіли попіарити загарбників, але щось пішло не за планом. Замість того, щоб вихваляти своїх артилеристів, довелося тікати від снарядів української армії.