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    Зеленський ушанував пам'ять жертв війни (фото)

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    Зеленський поклав квіти до могили Невідомого солдата у Києві - Зеленський ушанував пам'ять жертв війни (фото)
    Зеленський поклав квіти до могили Невідомого солдата у Києві
    Фото з відкритих джерел

    Церемонія відбулася в Меморіалі Вічної Слави, де поховані воїни, які захищали Україну в роки Другої світової війни

    Глава України Володимир Зеленський у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні поклав квіти до могили Невідомого солдата у Києві. Про це інформує Офіційне інтернет-представництво Президента України.

    Церемонія відбулася в Меморіалі Вічної Слави, де поховані воїни, які захищали Україну в роки Другої світової війни.

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    Зеленський ушанував пам'ять жертв війни (фото)

    Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

    «Сьогодні, 22 червня, – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. 80-ті роковини початку найбільш кривавого періоду Другої світової. Ця трагедія торкнулася майже кожної української родини. Мільйони українців пішли на війну, щоб захистити світ від нацистської навали. Сьогодні ми згадуємо їхній подвиг і дякуємо кожному з них за життя та можливість будувати нову Україну, в якій не буде місця війнам», – висловився Володимир Зеленський.

    Додамо, що президент України Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму «Здорова Україна». Вона направлена на всі вікові категорії та групи населення України.

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    Теги: пам'ять Володимир Зеленський Україна
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    Зеленський ушанував пам'ять жертв війни (фото)