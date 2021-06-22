Зеленський ушанував пам'ять жертв війни (фото)

Церемонія відбулася в Меморіалі Вічної Слави, де поховані воїни, які захищали Україну в роки Другої світової війни

Глава України Володимир Зеленський у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні поклав квіти до могили Невідомого солдата у Києві. Про це інформує Офіційне інтернет-представництво Президента України.

Церемонія відбулася в Меморіалі Вічної Слави, де поховані воїни, які захищали Україну в роки Другої світової війни.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

«Сьогодні, 22 червня, – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. 80-ті роковини початку найбільш кривавого періоду Другої світової. Ця трагедія торкнулася майже кожної української родини. Мільйони українців пішли на війну, щоб захистити світ від нацистської навали. Сьогодні ми згадуємо їхній подвиг і дякуємо кожному з них за життя та можливість будувати нову Україну, в якій не буде місця війнам», – висловився Володимир Зеленський.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму «Здорова Україна». Вона направлена на всі вікові категорії та групи населення України.

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