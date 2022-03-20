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    У Київській області заборонено ходити до лісу

    Українцям варто поки що не ходити до лісів&nbsp; - У Київській області заборонено ходити до лісу
    Українцям варто поки що не ходити до лісів 
    фото: pixabay.com

    У лісах під Києвом може бути небезпечно

    На Київщині цивільним не можна ходити до лісу. Як пішки, так і на транспорті. Виняток – транзитні шляхи. Про це повідомляє Вишгородська районна державна адміністрація.

    Такі заходи місцева влада впроваджує з метою безпеки та заради запобіганню лісових пожеж.

    Виняток становлять військові та представники влади.

    «За винятком Збройних сил України, командуванням видів, окремих родів військ ЗСУ, управління оперативних командувань, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та тих, хто використовується для лісогосподарської мети, у період воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

    Ми напередодні повідомляли, що окупанти, відступаючи, мінують міста та села: де може бути вибухівка.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна місцева влада військові вибухівка Україна ліс окупація #stoprussia
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    У Київській області заборонено ходити до лісу