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    Позаземний об'єкт? У США в пустелі випадково знайшли загадковий металевий моноліт

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    Бюро авіабезпеки вже віджартувалося: Без дозволу заборонено встановлювати будь-які об'єкти, &laquo;неважливо, з якої ви планети&raquo; - Позаземний об'єкт? У США в пустелі випадково знайшли загадковий металевий моноліт
    Бюро авіабезпеки вже віджартувалося: Без дозволу заборонено встановлювати будь-які об'єкти, «неважливо, з якої ви планети»
    Фото: Utah Department of Public Safety

    Влада відмовилась повідомляти точні координати об'єкту

    Загадковий металевий моноліт в пустелі виявили співробітники Бюро авіабезпеки штату Юта під час планового огляду територій на гелікоптері. Про це повідомляє CNN. 

    Приземлившись поряд з ним вони зрозуміли, що це металевий моноліт, заглиблений в землю, заввишки близько трьох або трьох з половиною метрів.

    «Ми почали жартувати, що якщо один з нас раптово зникне, то іншим треба бігти», – розповів пілот вертольота Берт Хатчінс.

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    Фото: Utah Department of Public Safety

    На думку пілотів, моноліт встановив якийсь художник – шанувальник нової хвилі, або шанувальник фільму «Космічна одіссея 2001 року», в якому люди зустрічаються в космосі з таємничими чорними монолітами.

    У Бюро авіабезпеки відзначили, що встановлювати будь-що, включаючи об'єкти мистецтва, на федеральній землі без дозволу незаконно, «неважливо, з якої ви планети».

    Повідомляти точні координати об'єкту у Бюро відмовились, побоюючись, що спроби відвідати таку далеку та небезпечну місцину можуть завершитись рятувальною операцією.

    Теги: США авіація НЛО
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