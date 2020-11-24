Позаземний об'єкт? У США в пустелі випадково знайшли загадковий металевий моноліт

Бюро авіабезпеки вже віджартувалося: Без дозволу заборонено встановлювати будь-які об'єкти, «неважливо, з якої ви планети»

Влада відмовилась повідомляти точні координати об'єкту

Загадковий металевий моноліт в пустелі виявили співробітники Бюро авіабезпеки штату Юта під час планового огляду територій на гелікоптері. Про це повідомляє CNN.

Приземлившись поряд з ним вони зрозуміли, що це металевий моноліт, заглиблений в землю, заввишки близько трьох або трьох з половиною метрів.

«Ми почали жартувати, що якщо один з нас раптово зникне, то іншим треба бігти», – розповів пілот вертольота Берт Хатчінс.

Фото: Utah Department of Public Safety

На думку пілотів, моноліт встановив якийсь художник – шанувальник нової хвилі, або шанувальник фільму «Космічна одіссея 2001 року», в якому люди зустрічаються в космосі з таємничими чорними монолітами.

У Бюро авіабезпеки відзначили, що встановлювати будь-що, включаючи об'єкти мистецтва, на федеральній землі без дозволу незаконно, «неважливо, з якої ви планети».

Повідомляти точні координати об'єкту у Бюро відмовились, побоюючись, що спроби відвідати таку далеку та небезпечну місцину можуть завершитись рятувальною операцією.