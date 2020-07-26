Пентагон вирішив розсекретити дані про НЛО



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У квітні Пентагон вже публікував відео з НЛО

Глава сенатського комітету Марко Рубіо заявив, що стурбований літаючими об'єктами

Спеціальна група з вивчення НЛО при Пентагоні розсекретить частину зібраних даних.

Як повідомляє The New York Times, про це йдеться у доповіді Комітету з розвідки Сенату США.

Група фахівців спочатку стандартизує дані та звіти про спостереження за НЛО, після чого повідомить громадськості про деякі свої висновки протягом шести місяців після дозволу розвідки.

Глава сенатського комітету Марко Рубіо заявив, що стурбований літаючими об'єктами, що з'являються над військовими базами США і місцями військових навчань.

«Чесно кажучи, якщо це з'явилося з-за меж цієї планети, це було б краще, ніж якщо це якийсь технологічний стрибок Китаю чи Росії, або якогось іншого супротивника», - сказав Рубіо.

Співробітник програми Пентагону Ерік Девіс розповів, що проводив закритий брифінг для міноборони США з питання пошуку «транспортних засобів не з цього світу, які не були зроблені на Землі».

Нагадаємо, у квітні Пентагон опублікував відео з НЛО.

У 2007-2012 роках Пентагон вивчав підозрілі зіткнення пілотів з невідомими об’єктами в рамках секретної програми. Вона була запущена за вказівкою колишнього сенатора з Невади Гаррі Ріда та закрита з тієї причини, що були інші програми, що вимагали фінансування.