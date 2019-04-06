Пожежа у Кривому Розі: загинули три людини, з них двоє - діти



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Рятувальники на місці пожежі виявили тіла трьох осіб

Причину пожежі встановлюють співробітники правоохоронних органів

У Кривому Розі внаслідок пожежі в житловому будинку загинули три людини, ще троє постраждали. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники на місці пожежі виявили тіла трьох осіб, з них 2 дитини 2011 та 2009 років народження і їхній батько. Ще три людини - мати, дитина і бабуся госпіталізовані до міської лікарні.

Причину пожежі встановлюють співробітники правоохоронних органів.

Як повідомлялось, у ніч проти 6 квітня поблизу Переяслав-Хмельницького під час руху в автомобілі Toyota Camry спрацювала вибухівка. За кремом був мешканець Полтавщини 1976 року народження. Після вибуху некеровану автівку викинуло з дороги та вона врізалась у дерево.