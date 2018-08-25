  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пожежа у Мукачеві: «Нова Пошта» обіцяє компенсувати знищені вогнем посилки

    • Розсилка
    Охоплений полум'ям склад &laquo;Нової Пошти&raquo; - Пожежа у Мукачеві: «Нова Пошта» обіцяє компенсувати знищені вогнем посилки
    Фото: ДСНС
    Охоплений полум'ям склад «Нової Пошти»

    Оцінку збитків буде проведено після того, як буде отримано доступ на територію терміналу

    У результаті пожежі на складі оператора експрес-доставки «Нової Пошти» у місті Мукачево Закарпатської області постраждалих немає, усі втрачені посилки будуть компенсовані.

    Про це повідомили у прес-службі компанії.

    «Постраждалих немає. Термінал був обладнаний всіма необхідними засобами протипожежної безпеки», - йдеться в заяві поштового оператора.

    У «Новій пошті» запевнили, що власникам компенсують усі втрачені посилки. Оцінку збитків буде проведено після того, як буде отримано доступ на територію терміналу.

    Водночас, як зауважив один з очільників ДСНС у Закарпатській області у коментарі Mukachevo.net, пожежникам вдалося врятувати більше половину майна. 

    Раніше повідомлялося, що у Мукачеві горить одне з найбільших на Закарпатті відділень «Нової Пошти». За інформацією ЗМІ, вогонь охопив всю будівлю, вибухи було чути на все місто.

    Станом на вечір п'ятниці пожежу у складському приміщенні на площі 2400 кв. м локалізовано, триває ліквідація.

    Читайте також
    пожежа ДСНС Закарпаття Нова пошта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ