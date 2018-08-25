Пожежа у Мукачеві: «Нова Пошта» обіцяє компенсувати знищені вогнем посилки



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Фото: ДСНС Охоплений полум'ям склад «Нової Пошти»

Оцінку збитків буде проведено після того, як буде отримано доступ на територію терміналу

У результаті пожежі на складі оператора експрес-доставки «Нової Пошти» у місті Мукачево Закарпатської області постраждалих немає, усі втрачені посилки будуть компенсовані.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

«Постраждалих немає. Термінал був обладнаний всіма необхідними засобами протипожежної безпеки», - йдеться в заяві поштового оператора.

У «Новій пошті» запевнили, що власникам компенсують усі втрачені посилки. Оцінку збитків буде проведено після того, як буде отримано доступ на територію терміналу.

Водночас, як зауважив один з очільників ДСНС у Закарпатській області у коментарі Mukachevo.net, пожежникам вдалося врятувати більше половину майна.

Раніше повідомлялося, що у Мукачеві горить одне з найбільших на Закарпатті відділень «Нової Пошти». За інформацією ЗМІ, вогонь охопив всю будівлю, вибухи було чути на все місто.

Станом на вечір п'ятниці пожежу у складському приміщенні на площі 2400 кв. м локалізовано, триває ліквідація.