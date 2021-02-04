У Запоріжжі загорілася будівля обласної інфекційної лікарні, є загиблі
За попередньою інформацією ДСНС, загинули медичний працівник та троє пацієнтів
У середу пізно ввечері в Запоріжжі сталася пожежа в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні. Попередньо загинули чотири особи.
Про це повідомляє Depo.Запоріжжя.
Корпус обласної інфекційної лікарні на бульварі Гвардійському загорівся близько 23:30. У ньому перебували три десятки людей.
«За попередньою інформацією ДСНС, загинули четверо: медичний працівник та троє пацієнтів. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби», – пише ЗМІ.
Офіційно у ДСНС наразі не прокоментували інцидент.
Нагадаємо, напередодні під час пожежі в будинку на Київщині загинула жінка.