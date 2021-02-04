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    У Запоріжжі загорілася будівля обласної інфекційної лікарні, є загиблі

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    <span>Обласна інфекційна лікарня спалахнула у Запоріжжі близько опівночі</span> - У Запоріжжі загорілася будівля обласної інфекційної лікарні, є загиблі
    Обласна інфекційна лікарня спалахнула у Запоріжжі близько опівночі
    Фото: телеграм-канал its_zp

    За попередньою інформацією ДСНС, загинули медичний працівник та троє пацієнтів

    У середу пізно ввечері в Запоріжжі сталася пожежа в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні. Попередньо загинули чотири особи.

    Про це повідомляє Depo.Запоріжжя.

    Корпус обласної інфекційної лікарні на бульварі Гвардійському загорівся близько 23:30. У ньому перебували три десятки людей.

    «За попередньою інформацією ДСНС, загинули четверо: медичний працівник та троє пацієнтів. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби», – пише ЗМІ.

    Офіційно у ДСНС наразі не прокоментували інцидент.

    Нагадаємо, напередодні під час пожежі в будинку на Київщині загинула жінка.

    Теги: Запоріжжя пожежа ДСНС смерть лікарня рятувальники
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