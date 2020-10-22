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    У Харкові вночі спалили авто кандидата від « Євросолідарності»

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    Жодна людина не постраждала, проте транспортний засіб суттєво пошкоджений вогнем - У Харкові вночі спалили авто кандидата від « Євросолідарності»
    Жодна людина не постраждала, проте транспортний засіб суттєво пошкоджений вогнем

    Харківський осередок «ЄС» розцінює це як навмисний підпал, пов’язаний з політичною діяльністю однопартійця

    Сьогодні вночі в місті Лозова, що у Харківській області, було скоєно підпал автівки кандидата від «Європейської солідарності» Сергія Коби.

    Про це повідомила народна депутатка Ірина Фриз.

    «На щастя, жодна людина не постраждала, проте транспортний засіб суттєво пошкоджений вогнем. За фактом підпалу вже відкрито кримінальне провадження», - написала вона.

    Фриз додала, що харківський осередок «ЄС» розцінює це як навмисний підпал, пов’язаний з політичною діяльністю однопартійця, який є кандидатом до облради.

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    «Відомо, що він отримував погрози на свою адресу. З наближенням виборів політичні опоненти починають вдаватися до найбрудніших методів політичної боротьби. Це вже не перші спроби залякати наших партійців, однак як і попередні, вони лишаться безрезультатними для злодіїв та замовників», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що 21 жовтня в Одеській області невідомі здійснили замах на кандидата в депутати від Батьківщини Андрія Бабенка. Його госпіталізували у важкому стані.

    Харків пожежа Європейська солідарність вибори автомобіль
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