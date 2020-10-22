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    Рятувальники шукають свідків ДТП у Харкові, в якій загинули підполковник ДСНС з донькою

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    <span>Дмитро Азарєнков і його дочка Анастасія загинули в ДТП 21 жовтня&nbsp;</span> - Рятувальники шукають свідків ДТП у Харкові, в якій загинули підполковник ДСНС з донькою
    Дмитро Азарєнков і його дочка Анастасія загинули в ДТП 21 жовтня 

    Водій позашляховика, що виїхав на зустрічну смугу, перебував у нетверезому стані

    Уранці 21 жовтня у Харкові трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули підполковник ДСНС Дмитро Азарєнков і його дочка Анастасія.

    Згідно з повідомленням поліції, в результаті лобового зіткнення автомобілів ЗАЗ і Toyota загинули 41-річний водій і 15-річна пасажирка легковика. Позашляховиком керував 19-річний харків’янин у нетверезому стані.

    За попередньою версію слідчих, правила порушив саме водій позашляховика - він виїхав на зустрічну смугу.

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    Рятувальники шукають свідків ДТП у Харкові, в якій загинули підполковник ДСНС з донькою
    Рятувальники шукають свідків ДТП у Харкові, в якій загинули підполковник ДСНС з донькою
    Рятувальники шукають свідків ДТП у Харкові, в якій загинули підполковник ДСНС з донькою
    Рятувальники шукають свідків ДТП у Харкові, в якій загинули підполковник ДСНС з донькою

    За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

    19-річному водієві позашляховика оголосили підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

    Державна служба з надзвичайних ситуацій шукає свідків цієї ДТП.

    Повідомляється, що підполковник ДСНС Дмитро Азарєнков і його дочка Анастасія їхали з Липців у місто на роботу на Daewoo Lanos чорного кольору, практично проїхали міст у бік Олексіївки.

    «Потрібні записи з відеореєстраторів машин, які знаходилися в інтервалі 06:30 - 07:30 на цьому відрізку дороги. Прохання надати інформацію за номерами 101, 112 або поліції. Оператори готові прийняти дані», - йдеться в повідомленні пресцентру ДСНС.

     

    Харків ДТП ДСНС дороги ЗАЗ водій рятувальники
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