Смертельна ДТП на Київщині: автомобіль зіткнувся з лосем (фото)



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Пасажира придавило тілом лося Фото: ДСНС

У результаті ДТП загинув пасажир автівки та тварина

У середу, 21 жовтня, ввечері сталася дорожньо-транспортна пригоду на трасі Київ – Іванків біля с. Рудня-Шпилівська. Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Іванківського району о 18:43.

До місця виклику було направлено черговий караул 41 Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що відбулось ДТП за участю автомобіля Renault та лося.

Внаслідок ДТП отримав травми водій, 1984 року народження, і загинув пасажир, 1960 року народження, якого було зажато твариною.

Причина ДТП встановлюється.

Як повідомлялося, 11 вересня на автошляху Київ – Овруч поблизу с. Вовчків Поліського району сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль BMW зіткнувся з лосем. Тоді загинула пасажирка автомобіля.