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    Смертельна ДТП на Київщині: автомобіль зіткнувся з лосем (фото)

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    Пасажира придавило тілом лося - Смертельна ДТП на Київщині: автомобіль зіткнувся з лосем (фото)
    Пасажира придавило тілом лося
    Фото: ДСНС

    У результаті ДТП загинув пасажир автівки та тварина

    У середу, 21 жовтня, ввечері сталася дорожньо-транспортна пригоду на трасі Київ – Іванків біля с. Рудня-Шпилівська. Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Іванківського району о 18:43.

    До місця виклику було направлено черговий караул 41 Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області. 

    По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що відбулось ДТП за участю автомобіля Renault та лося.

    Внаслідок ДТП отримав травми водій, 1984 року народження, і загинув пасажир, 1960 року народження, якого було зажато твариною.

    Причина ДТП встановлюється.

    Як повідомлялося, 11 вересня на автошляху Київ – Овруч поблизу с. Вовчків Поліського району сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль BMW зіткнувся з лосем. Тоді загинула пасажирка автомобіля.

    ДТП ДСНС водій Київщина автомобіль рятувальники
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