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    Пожежі на Луганщині: в небезпеці понад 30 населених пунктів

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    <p><span>Найскладніша ситуація наразі на території трьох районів, які знаходяться вздовж лінії розмежування<o:p></o:p></span></p> - Пожежі на Луганщині: в небезпеці понад 30 населених пунктів

    Найскладніша ситуація наразі на території трьох районів, які знаходяться вздовж лінії розмежування

    Оголошена евакуація села Гаврилівка

    У Луганській області триває ліквідація масштабних лісових пожеж, які загрожують безпеці 31 населеного пункту. Рятувальники оголосили евакуацію жителів чергового населеного пункту.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Найскладніша ситуація наразі на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, які знаходяться вздовж лінії розмежування.

    Зараз оголошена евакуація в населеному пункті Гаврилівка, оскільки вогонь почав розповсюджуватися в його напрямку. В село прибули автобуси для евакуації місцевих мешканців.

    За останніми даними, в результаті пожеж в Луганській області загинуло 11 осіб, ще 17 людей були госпіталізовані.

    Раніше стало відомо, що на Луганщині через масштабну пожежу евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.

    Як повідомлялося, у Станиці Луганській горить ціла вулиця, лунають вибухи.

    Сьогодні, 1 жовтня, пожежа пошкодила КПВВ «Станиця Луганська». На контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджено елементи інфраструктури.

    Нагадаємо, на Луганщині вщент згоріли 250 будинків.

    Раніше стало відомо, що вогонь узяв у кільце Сєвєродонецьк. У прифронтовій зоні з 30 вересня горять ліси, полум'я охопило понад 11 тисяч гектарів території.

    Пожежа розпочалась із займання сухої трави та лісової підстилки біля села Муратове та селища Трьохізбенка ще у середу вдень.

    За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

    Також зазначимо, що уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині.

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