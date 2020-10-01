Масштабні пожежі на Луганщині: кількість жертв зросла до 11



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Загальна кількість постраждалих, загиблих і розмір збитку, заподіяного пожежею, встановлюються

За попередніми оцінками, орієнтовна площа пожежі становить понад 11 тисяч гектарів

В результаті пожеж в Луганській області загинуло 11 осіб, ще 17 людей були госпіталізовані.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

При цьому відзначається, що загальна кількість постраждалих, загиблих і розмір збитку, заподіяного пожежею, встановлюються.

Крім того, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж, гасіння яких ускладнився погодними умовами і сильним вітром. Вже локалізовано та ліквідовано 116 пожеж. Ще на 30 дільницях працюють підрозділи рятувальників.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа пожежі становить понад 11 тисяч гектарів.

Зазначимо, На Луганщині через масштабну пожежу евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.

Як повідомлялося, у Станиці Луганській горить ціла вулиця, лунають вибухи.

Сьогодні, 1 жовтня, пожежа пошкодила КПВВ «Станиця Луганська». На контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджено елементи інфраструктури.

Нагадаємо, на Луганщині вщент згоріли 250 будинків.

Раніше стало відомо, що вогонь узяв у кільце Сєвєродонецьк. У прифронтовій зоні з 30 вересня горять ліси, полум'я охопило понад 11 тисяч гектарів території.

Пожежа розпочалась із займання сухої трави та лісової підстилки біля села Муратове та селища Трьохізбенка ще у середу вдень.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Також зазначимо, що уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині.