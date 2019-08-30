Пожежу на складах хімпідприємства під Львовом ліквідували
Викидів шкідливих хімічних речовин не зафіксували
Пожежу, яка сталася сьогодні в с. Чижки Львівської області на території складів хімпідприємства «Ніка Друк«, був ліквідований.
Про це повідомили в пресслужбі Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що пожежа на території складських приміщень площею 2 тис. квадратних метрів вдалося локалізувати о 15:44, повністю загасити - у 18:17.
Наголошується, що в результаті замірів повітря не було виявлено перевищення норми шкідливих хімічних речовин.
«Було скоєно 7 замірів повітря по периметру території складських приміщень, на якій виникла пожежа. Граничної допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено», - йдеться в повідомленні.
До гасіння пожежі було залучено 114 осіб і 30 одиниць техніки.
Нагадаємо, пожежа сталася на території складів хімпідприємства «Ніка Друк» близько 14:00. В результаті пожежі постраждали 2 працівника підприємства. «Ніка Друк» - підприємство, яке виробляє пакувальні матеріали, промислову і побутову хімію.