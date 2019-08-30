Пожежу на складах хімпідприємства під Львовом ліквідували



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Пожежа на складі Фото: dsns.gov.ua

Викидів шкідливих хімічних речовин не зафіксували

Пожежу, яка сталася сьогодні в с. Чижки Львівської області на території складів хімпідприємства «Ніка Друк«, був ліквідований.

Про це повідомили в пресслужбі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежа на території складських приміщень площею 2 тис. квадратних метрів вдалося локалізувати о 15:44, повністю загасити - у 18:17.

Наголошується, що в результаті замірів повітря не було виявлено перевищення норми шкідливих хімічних речовин.

«Було скоєно 7 замірів повітря по периметру території складських приміщень, на якій виникла пожежа. Граничної допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено», - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі було залучено 114 осіб і 30 одиниць техніки.

Нагадаємо, пожежа сталася на території складів хімпідприємства «Ніка Друк» близько 14:00. В результаті пожежі постраждали 2 працівника підприємства. «Ніка Друк» - підприємство, яке виробляє пакувальні матеріали, промислову і побутову хімію.