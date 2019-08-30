  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пожежу на складах хімпідприємства під Львовом ліквідували

    • Розсилка
    Пожежа на складі - Пожежу на складах хімпідприємства під Львовом ліквідували
    Пожежа на складі
    Фото: dsns.gov.ua

    Викидів шкідливих хімічних речовин не зафіксували

    Пожежу, яка сталася сьогодні в с. Чижки Львівської області на території складів хімпідприємства «Ніка Друк«, був ліквідований.

    Про це повідомили в пресслужбі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    Повідомляється, що пожежа на території складських приміщень площею 2 тис. квадратних метрів вдалося локалізувати о 15:44, повністю загасити - у 18:17.

    Наголошується, що в результаті замірів повітря не було виявлено перевищення норми шкідливих хімічних речовин.

    «Було скоєно 7 замірів повітря по периметру території складських приміщень, на якій виникла пожежа. Граничної допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено», - йдеться в повідомленні.

    До гасіння пожежі було залучено 114 осіб і 30 одиниць техніки.

    Нагадаємо, пожежа сталася на території складів хімпідприємства «Ніка Друк» близько 14:00. В результаті пожежі постраждали 2 працівника підприємства. «Ніка Друк» - підприємство, яке виробляє пакувальні матеріали, промислову і побутову хімію.

    пожежа Львівщина ДСНС повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ