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    «Права рука» Гройсмана йде на вибори у Вінниці

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    Віцепрем'єрміністр Володимир Кістіон - «Права рука» Гройсмана йде на вибори у Вінниці
    Віцепрем'єрміністр Володимир Кістіон
    Фото: «День»

    Віцепрем'єрміністр Кістіон балотується у 11 окрузі, де раніше переміг нардеп БПП Домбровський

    Центральна виборча комісія зареєструвала діючого віцепрем'єрміністра Володимира Кістіона кандидатом у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову ЦВК від 12 червня.

    Член уряду Гройсмана балотується самовисуванцем у 11 окрузі з центром місто Вінниця.

    Нагадаємо, що на позачергових виборах до парламенту 2014 році перемогу у 11 виборчому окрузі отримав представник БПП Олександр Домбровський з результатом 51,37%. 

    Як відомо, протягом 2008-2014 років Володимир Кістіон був заступником і першим заступником міського голови Вінниці Володимира Гройсмана, який нині є прем’єр-міністром.

    Після обрання Гройсмана головою Верховної Ради Кістіон працював його радником і першим заступником керівника апарату Верховної Ради.

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    ЦВК Володимир Гройсман вибори Вінниця Володимир Кістіон
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