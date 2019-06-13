«Права рука» Гройсмана йде на вибори у Вінниці



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Віцепрем'єрміністр Володимир Кістіон Фото: «День»

Віцепрем'єрміністр Кістіон балотується у 11 окрузі, де раніше переміг нардеп БПП Домбровський

Центральна виборча комісія зареєструвала діючого віцепрем'єрміністра Володимира Кістіона кандидатом у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову ЦВК від 12 червня.

Член уряду Гройсмана балотується самовисуванцем у 11 окрузі з центром місто Вінниця.

Нагадаємо, що на позачергових виборах до парламенту 2014 році перемогу у 11 виборчому окрузі отримав представник БПП Олександр Домбровський з результатом 51,37%.

Як відомо, протягом 2008-2014 років Володимир Кістіон був заступником і першим заступником міського голови Вінниці Володимира Гройсмана, який нині є прем’єр-міністром.

Після обрання Гройсмана головою Верховної Ради Кістіон працював його радником і першим заступником керівника апарату Верховної Ради.