«Права рука» Гройсмана йде на вибори у Вінниці
Віцепрем'єрміністр Кістіон балотується у 11 окрузі, де раніше переміг нардеп БПП Домбровський
Центральна виборча комісія зареєструвала діючого віцепрем'єрміністра Володимира Кістіона кандидатом у народні депутати на позачергових парламентських виборах.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову ЦВК від 12 червня.
Член уряду Гройсмана балотується самовисуванцем у 11 окрузі з центром місто Вінниця.
Нагадаємо, що на позачергових виборах до парламенту 2014 році перемогу у 11 виборчому окрузі отримав представник БПП Олександр Домбровський з результатом 51,37%.
Як відомо, протягом 2008-2014 років Володимир Кістіон був заступником і першим заступником міського голови Вінниці Володимира Гройсмана, який нині є прем’єр-міністром.
Після обрання Гройсмана головою Верховної Ради Кістіон працював його радником і першим заступником керівника апарату Верховної Ради.