«Правда про коронавірус». Родичі померлих в Ухані хочуть поспілкуватися з експертами ВООЗ

Держава замовчувала небезпеку вірусу на початку епідемії і приховувала смерті, – активіст

Родичі померлих через коронавірус у китайському місті Ухань захотіли зустрітися з експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб всупереч зусиллям влади донести правду про події під час пандемії у 2020 році. Про це повідомляє Associated Press.

«Сподіваюся, експерти ВООЗ не стануть інструментом поширення брехні. Ми невтомно з'ясовуємо правду. Це був злочин, і ми не хочемо, щоб ВООЗ приїхала до Китаю покривати ці злочини», ‒ заявив Жен Хай, батько якого помер від Covid-19 в лютому минулого року після того, як заразився в Ухані.

За словами Хая, держава замовчувала небезпеку вірусу на початку епідемії і приховувала смерті, а тепер тисне на родичів померлих, які намагаються викрити її в брехні. «Його та інших активістів багаторазово допитували і погрожували звільненням з роботи за спілкування з іноземною пресою. І коли до Китаю прилетіли експерти ВООЗ, влада видалила чати, де спілкуються активісти», ‒ йдеться у повідомленні видання.

«Не намагайтеся зробити вигляд, що нас не існує, що ми не вимагаємо звіту від держави. Ви знищили всі наші платформи, але ми все одно хочемо розповісти всім, що ми не здаємося», ‒ звернувся Хай до китайської держави від імені родичів жертв епідемії.

До відома, експерти ВООЗ прибули в Ухань для розслідування причин епідемії, стало відомо 14 січня. Спочатку влада КНР виступала проти розслідування.

Респіраторну хворобу Covid-19 вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Як повідомлялося, перша країна світу оголосила про повну перемогу над коронавірусом.