Антиковідний план від «ЄС»: щоб друзі «Кварталу» не отримували вакцини замість пенсіонерів

Україна залишається однією з небагатьох країн, де досі не розпочалася вакцинація від коронавірусу

«Євросолідарність» готова презентувати стратегію, щоб закінчити вакцинацію в Україні до вересня

Поки інші держави передзамовляли якісну вакцину, українська влада спустошувала антиковідний фонд через «велике крадівництво» та потайки вакцинувалась в приватних клініках. Таку заяву сьогодні з трибуни Верховної Ради зробив співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов.

Він нагадав, що «Європейська солідарність» пропонує чіткий план подолання наслідків пандемії коронавірусу.

«Глобальний виклик через бездіяльність влади – повний провал вакцинації. Спочатку влада Зеленського вивозила маски з країни перед епідемією, залишила лікарів без засобів індивідуального захисту, а пацієнтів без кисню. Потім провалила масове безкоштовне тестування, до цих пір обкрадає медиків, коли йдеться про страхування та доплати. А тепер Україна залишилась чи не останньою в Європі, де вакцинація досі не стартувала», – констатує Артур Герасимов.

«Зараз Зеленський пропонує колоти українцям китайську вакцину з ефективністю близько 50%, яку закуповують через корупційну схему із посередником. Тоді як уряди всього світу працюють напряму з виробниками», – говорить Герасимов.

«Європейська солідарність» готова презентувати чітку стратегію, яка дозволить закінчити вакцинацію в Україні до вересня. Для цього, серед іншого, потрібно перестати красти з антиковідного бюджету, налагодити безкоштовне масове тестування та запровадити кримінальну відповідальність за порушення черговості щеплень, щоб друзі «Кварталу» не отримували вакцини замість пенсіонерів. Більш детально про нашу стратегію ми розкажемо вже в найближчі дні», – зазначив співголова фракції «Європейська солідарність».

Також нагадаємо, що Порошенко пропонує запровадити кримінальну відповідальність за афери із вакцинуванням. Раніше лідер партії «Європейська солідарність» запропонував стратегію подолання наслідків пандемії, яка передбачає тотальне тестування, якісну діагностику, контрольовану самоізоляцію безсимптомних хворих, безкоштовне лікування у медзакладах і вакцинацію. «Європейська Солідарність» вимагає також встановити дердавне регулювання цін на тести, медикаменти і вакцину від коронавірусу.



