Правники пояснили, яке покарання світить тим, хто тікатиме від призову

За ухилення від призову передбаченя кримінальна відповідальність, аж до 5 років позбавлення волі

За ухилення від призову громадяни України можуть отримати позбавлення волі на термін до 5 років

Кримінальна відповідальність за ухилення від військового обліку настає навіть після усного попередження. Про це йдеться у коментарі Асоціації правників України.

Юристи нагадали, що, згідно із ст. 337 Кримінального кодексу України, ухилення від військового обліку після усного попередження керівника територіального центру комплектації може каратися штрафом.

«За наявності доказів, навіть усного попередження (отриманого в належному процесуальному порядку запису розмови, акта) від керівника територіального центру комплектування, не можна виключати ризику притягнення до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу на суму від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100–8500 грн) або виправних робіт на термін до одного року», – йдеться в поясненні Асоціації правників.

Якщо ж громадянин України отримав повістку і не з’явився у визначений час до військової частини чи центру комплектування, під час мобілізації Кримінальний кодекс передбачає навіть позбавлення волі – терміном від 3 до 5 років.

Крім того, після неодноразових неявок дії громадянина розцінюються як ухилення від служби в армії, після чого військкомат відправляє відповідного листа у місцеву прокуратуру, яка починає проводити слідчі дії.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи, зареєструвавшись у новому регіоні, повинні протягом семи днів стати на військовий облік. Якщо цього не відбувається, ухилянтами повинні зайнятися органи місцевого самоврядування.

Додамо, що президент України Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію 24 лютого, у перший день повномасштабної російсько-української війни.

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