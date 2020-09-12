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    Правоохоронці розслідують фальсифікації детективів НАБУ у справі «Роттердам+», – Вовк

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    <span>Ексголова Національної комісії Дмитро Вовк, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)</span> - Правоохоронці розслідують фальсифікації детективів НАБУ у справі «Роттердам+», – Вовк
    Ексголова Національної комісії Дмитро Вовк, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

    Найближчим часом ймовірно з’являться кримінальні провадження і за фактом розтати бюджетних коштів, – зазначив Вовк

    Правоохоронні органи відкрили кримінальні провадження за фактами фальсифікацій справи «Роттердам+» детективами Національного антикорупційного бюро.
    Про це в ефірі телеканалу «Прямий» повідомив колишній підозрюваний у справі екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

    «Мені відомо, що вже є кримінальні провадження щодо детективів, які фальсифікували справу», – повідомив Вовк.

    За його словами, найближчим часом ймовірно з’являться кримінальні провадження і за фактом розтати бюджетних коштів під час проведення цього, сфабрикованого на думку Вовка, розслідування.

    «Логічно, що вони з’являться. З публічних джерел можна легко побачити, що лише на публічні дослідження через систему ProZorro вони витратили більше 1 млн грн. Тому це абсолютно резонне питання», – додав екс-голова НКРЕКП.

    Вовк наголосив, що після офіційного закриття справи «Роттердам+» за відсутності складу злочину, з нього зняті всі обвинувачення.

    «З мене зняті всі обвинувачення, що підтверджено отриманим на руки оригіналом постанови про закриття справи», – підсумував він.

    Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам +» через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

    11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам +». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

    9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

    Раніше повідомлялося, що термін досудового розслідування у справі «Роттердам +» закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

    СБУ суд НКРЕКП НАБУ Дмитро Вовк САП розслідування ProZorro
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