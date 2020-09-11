Формула Роттердам+ приймалася на виконання міжнародних зобов’язань України, – Міненерго



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28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам+» через відсутність доказів вини підозрюваних

Формульне ціноутворення на енергетичне вугілля з використанням європейських цінових індексів було запроваджено в рамках виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами України. Про це під час брифінгу 11 вересня повідомила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

«Ми як держава взяли на себе багато зобов’язань, у тому числі і підписуючи асоціацію з ЄС. І формульне забезпечення формування ціни на енергоресурси передбачене цією асоціацією. Тому на той час і була проведена НКРЕКП реформа, яка затвердила відповідну формулу не тільки в електроенергетиці, але й на ринку газу також було запроваджено формульне визначення індикативних цін. Тому я вважаю, що це було виконання наших зобов’язань між нами і міжнародними партнерами», - заявила в.о. міністра на запитання чи була формула «Роттердам+» обґрунтованою.

Вона додала, що у цій справі проводилася комплексна експертиза, яка не встановила нанесення збитків від дії формули.

«Із засобів масової інформації я знаю, що доказів про те, що зазначена формула нанесла якісь певні збитки комусь, не було підтверджено, експертиза це не довела. Тому на підставі цього ця справа була, мабуть, закрита», - зазначила Ольга Буславець.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам+» через відсутність достовірних і вичерпних доказів вини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам+». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Раніше повідомлялося, що термін досудового розслідування у справі «Роттердам +» закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.