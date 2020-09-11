НАБУ продовжує поширювати маніпуляції щодо Роттердам+, — адвокат



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28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам+» через відсутність доказів вини підозрюваних

Національне антикорупційне бюро, всупереч висновкам комплексної експертизи Служби безпеки України про відсутність будь-якої шкоди від дії формули «Роттердам+», продовжує тиражувати дані власної сфабрикованої «експертизи» від 2019 року.

Про це повідомляє адвокат сторони захисту Наталія Дригваль у своїй статті на сайті «Обозреватель».

«У пресі тривають маніпуляції у справі «Роттердам+» навіть після офіційного закриття справи. Початкова «експертиза» НАБУ була підготовлена особами, які не мають на це право, на базі інформації, яку не можна було використовувати, й на базі методики, яку ніхто не підтвердив. В результаті таких маніпуляцій з боку детективів НАБУ були вручені необґрунтовані підозри», - зазначила Дригваль.

За її словами, «експертиза», на яку посилається НАБУ була всупереч закону виконана одним детективом бюро за дорученням іншого. В основу «експертизи» лягло ніким не підтверджене припущення НАБУ, що ставка фрахту начебто не повинна була включатися в формулу.

«Слідчі самостійно ухвалили рішення, що фрахт нібито не повинен бути включений у формулу розрахунку ціни вугілля, а встановлення єдиної ціни для імпортованого та вітчизняного вугілля вони чомусь вважають незаконним. У підсумку «експерт» не спростовував неправдиву теорію слідства, а лише підтверджував арифметичний розрахунок, виконаний на підставі цієї теорії», - додала адвокат.

Також ця «експертиза» проводилася не на підставі первинних документах, як цього вимагає закон, а на даних, які не мали жодного відношення до розрахунку НКРЕКП за формулою «Роттердам+».

Наталія Дригваль вкотре наголосила, що згідно з опублікованою постановою САП про закриття справи, в діях осіб, яким рік тому були висунуті ці підозри, взагалі відсутній склад злочину.

«Такого висновку детективи дійшли після проведення комплексної експертизи, замовленої в СБУ та інших шанованих експертних установах. Виходячи з повідомлення САП, є очевидним, що «експертиза» НАБУ, зроблена до вручення підозр, не має ніякої юридичної сили та є маніпуляцією», - підсумувала Дригваль.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам+» через відсутність достовірних і вичерпних доказів вини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам+». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

Термін досудового розслідування у справі «Роттердам +» закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.