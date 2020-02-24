Правоохоронці затримали в зоні ЧАЕС квартет сталкерів (фото)



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Харків’янин та троє жителів Києва перетнули тилову межу зони ЧАЕС поза пунктами контролю Фото: Держприкордонслужба

Поліція склала на порушників адміністративні протоколи

У неділю, 23 лютого, за спробу незаконного проникнення до зони відчуження ЧАЕС з метою екстремального туризму та відпочинку прикордонники спільно зі співробітниками Національної поліції затримали чотирьох громадян України.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Харків’янин та троє жителів столиці перетнули тилову межу зони ЧАЕС поза встановленими пунктами контролю та мали намір вирушити вглиб забороненої території.

Правоохоронці затримали порушників неподалік відселеного смт Вільча.

Наразі за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, на сталкерів складено відповідні адміністративні документи.

Як повідомлялося, станом на 20 лютого, з початку 2020 року поліція у зоні ЧАЕС виявила 32 туристи-правопорушники. Усі шукачі пригод потрапили на територію зони відчуження незаконно, оминаючи контрольно-пропускні пункти.

Зокрема, 19 лютого працівники відділу поліції ЧАЕС під час патрулювання території зони відчуження поблизу відселеного села Вільча виявили двох молодих чоловіків.