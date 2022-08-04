Правоохоронці Італії заарештували майно архітектора «бункера Путіна» – ЗМІ

Чирілло підозрюють у справі про податкові порушення та відмивання грошей

Фінансова гвардія Італії заарештувала майно підприємця й архітектора під Геленджиком Ланфранко Чирілло, який розробляв проєкт одного з будинків російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.

Зазначається, що про конфіскацію активів бізнесмена йдеться і в пресрелізі відомства, але ім'я Чирілло в ньому не згадується.

До списку заарештованого майна потрапили будинки, вертоліт, банківські активи, готівка, коштовності, витвори мистецтва, включаючи роботи Пікассо, Сезанна, де Кіріко, Дюшана та Кандинського, та інші предмети розкоші на суму 141 мільйон євро.

Чирілло підозрюють у справі про податкові порушення та відмивання грошей. За даними слідства, шляхом фіктивного оформлення резидентства в іншій країні архітектор не задекларував дохід у розмірі «десятків мільйонів євро» у 2013-2019 роках.

Розслідування почалося після того, як у провінції Брешіа виявили зареєстрований у Росії вертоліт, який не пройшов необхідні митні процедури. У лютому Чирілло сказав виданню Giornale di Brescia, що співпрацює з владою і збирається «роз'яснити» свою позицію. Бізнесмен говорив, що здивований справою проти нього, оскільки «більш як 20 років прожив у Росії».

Чирілло проєктував під Геленджиком «палац Путіна», будівництво якого, згідно з розслідуванням ФБК, коштувало 100 млрд рублів. Його оплачували «Роснафта» та «Транснафта». Після виходу розслідування, бізнесмен Аркадій Ротенберг називав себе власником палацу. За словами самого архітектора, він працював над особняком не для президента, а для компанії «Будгазконсалтинг».

Як повідомлялося, у будинку Путіна під Геленджиком є кімнати з жердиною, яку розслідувачі вважають «приватним стрип-клубом».

