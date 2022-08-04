Головна Новини
search button user button menu button

Правоохоронці Італії заарештували майно архітектора «бункера Путіна» – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 10:01 glavcom.ua
Правоохоронці Італії заарештували майно архітектора «бункера Путіна» – ЗМІ
Вартість проєкту було оцінено в $1 млрд
фото: navalny.com

Чирілло підозрюють у справі про податкові порушення та відмивання грошей

Фінансова гвардія Італії заарештувала майно підприємця й архітектора під Геленджиком Ланфранко Чирілло, який розробляв проєкт одного з будинків російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.

Зазначається, що про конфіскацію активів бізнесмена йдеться і в пресрелізі відомства, але ім'я Чирілло в ньому не згадується. 

До списку заарештованого майна потрапили будинки, вертоліт, банківські активи, готівка, коштовності, витвори мистецтва, включаючи роботи Пікассо, Сезанна, де Кіріко, Дюшана та Кандинського, та інші предмети розкоші на суму 141 мільйон євро.

Чирілло підозрюють у справі про податкові порушення та відмивання грошей. За даними слідства, шляхом фіктивного оформлення резидентства в іншій країні архітектор не задекларував дохід у розмірі «десятків мільйонів євро» у 2013-2019 роках.

Розслідування почалося після того, як у провінції Брешіа виявили зареєстрований у Росії вертоліт, який не пройшов необхідні митні процедури. У лютому Чирілло сказав виданню Giornale di Brescia, що співпрацює з владою і збирається «роз'яснити» свою позицію. Бізнесмен говорив, що здивований справою проти нього, оскільки «більш як 20 років прожив у Росії».

Чирілло проєктував під Геленджиком «палац Путіна», будівництво якого, згідно з розслідуванням ФБК, коштувало 100 млрд рублів. Його оплачували «Роснафта» та «Транснафта». Після виходу розслідування, бізнесмен Аркадій Ротенберг називав себе власником палацу. За словами самого архітектора, він працював над особняком не для президента, а для компанії «Будгазконсалтинг».

Як повідомлялося, у будинку Путіна під Геленджиком є кімнати з жердиною, яку розслідувачі вважають «приватним стрип-клубом».
 

Читайте також:

Теги: путін Італія будинок арешт майно

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін приніс Жириновському червоні квіти та щось прошепотів на прощання
Путін виліз із бункера, щоб побачити Жириновського у труні (відео)
8 квiтня, 11:05
Путін назвав Захід «імперією брехні»
Путін зробив низку нових шокуючих заяв з бункера
16 березня, 17:26
Путін та Шредер не приховують своєї дружби
Друг Путіна розповів усім про плани Кремля
Вчора, 13:19

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Герої таки вмирають. Перед українцями стоїть вибір, про який ніхто не говорить
25K
Китай проти США: Кремль «опустив хвоста» та змінив риторику
23K
Штурм Нікополя. Голова району про оборону міста та полювання на колаборантів
15K
«Азовці» на Харківщині знищили сім вантажівок боєприпасів окупантів (відео)  
14K
СБУ затримала помічника нардепа: планував стати гауляйтером Черкащини (фото, відео)
12K
МЗС попередив Білорусь про наслідки у разі вторгнення в Україну

Новини

Правоохоронці Італії заарештували майно архітектора «бункера Путіна» – ЗМІ
Сьогодні, 10:01
Росіяни намагаються «сховати» мости на окупованих територіях – британська розвідка
Сьогодні, 09:56
Генштаб оновив дані про втрати окупантів: за добу ЗСУ «мінусували» 15 танків  
Сьогодні, 09:28
Окупанти вдарили по Запоріжжю: зруйновано зерносховище та склади
Сьогодні, 09:19
Рашисти поповнюють втрати живої сили мешканцями окупованих міст  
Сьогодні, 09:15
Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 4 серпня
Сьогодні, 08:59

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту