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    Правозахисники розказали, наскільки українці довіряють новій поліції

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    <p><span>Найбільше респондентів, які не повідомляли поліцію про те, що стали жертвою злочину, серед жителів Волинської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернівецької областей<o:p></o:p></span></p> - Правозахисники розказали, наскільки українці довіряють новій поліції

    Найбільше респондентів, які не повідомляли поліцію про те, що стали жертвою злочину, серед жителів Волинської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернівецької областей

    Згідно з даними опитування, більшість із тих, хто контактував із поліцією протягом року, залишилась задоволеною результатом спілкування з працівниками поліції (58,8%)

    У липні 2015 року запрацював Закон України «Про Національну поліцію України». Згідно зі статтею 11 Закону, довіра людей до поліції є  ключовим фактором оцінки діяльності правоохоронців. Лише в Закарпатській та Хмельницькій областях спостерігається найвищий рівень довіри. Найгірша ситуація - у Києві та Київській області. Про це розповіли Денис Кобзін, директор Харківського інституту соціальних досліджень, Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

    Сьогодні система оцінки діяльності ще залишається застарілою, а це веде до низки наслідків, зокрема, порушень прав людини. «Саме тому, протягом листопада-грудня 2018 року було проведено соціологічне опитування 19 500 респондентів в Україні відповідно до спеціально розрахованої вибірки. Дослідження здійснювалось методом особистого (face-to-face) інтерв’ю», - говорить Захаров.

    За словами Кобзіна, більше ніж чверть опитаних (26%) вказали, що злочинність, на їхню думку, зросла, а 50% опитаних вважають, що рівень злочинності в місці їхнього проживання не змінився протягом останніх 12 місяців. Експерт відзначив, що найгірше оцінюють рівень злочинності жителі Києва, Дніпропетровської та Житомирської областей.

    «Згідно з результатами дослідження значна кількість опитаних оцінює діяльність поліції як неефективну. Так, роботою місцевої поліції незадоволені 49,4% респондентів, а поліції загалом – 52,7%. Задоволених діяльністю місцевої поліції приблизно третина – 33,7%, а національної поліції загалом – 29,5%», - розповідає Кобзін.

    У той же час, згідно з даними опитування, більшість із тих, хто контактував із поліцією протягом року, залишилась задоволеною результатом спілкування з працівниками поліції (58,8%), зокрема 69,4% задоволені ввічливістю поліцейських. Частина опитаних (23,2%) відмітила байдужість з боку працівників поліції, ще 6,1% вказали, що зіткнулися з грубістю.

    Євген Захаров підкреслив, що поліції сьогодні довіряють 30,4% опитаних. «В той же час, 50% опитаних вказали, що не довіряють поліції. Таким чином, поліція загалом має негативне сальдо довіри (-19,6%). Водночас, це найбільший показник довіри серед державних органів за виключенням армії, а у двох областях поліції більшість населення довіряє – у Закарпатській та Хмельницькій. Найгірша ситуація в Києві та Київській області», - зазначає правозахисник.

    Кобзін звертає увагу на той факт, що теперішня система збору даних про злочини не є цілком об’єктивною – відповідно до даних дослідження, значна кількість потерпілих (40,2%) не зверталась до поліції із заявами про злочин, жертвою якого вони стали. «Найбільше респондентів, які не повідомляли поліцію про те, що стали жертвою злочину, серед жителів Волинської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернівецької областей. Також проблемою залишається робота з потерпілими від злочинів – тільки 14,8% опитаних вказали, що їх повністю інформували про хід розслідування. Частина (17,1%) вказала, що її інформували недостатньо, а 29,3% – не інформували взагалі. Як наслідок – 77,2% жертв злочинів вказали, що бажали б кращого інформування про хід розслідування», - підсумував експерт.

    Переглянути запис прес-конференції:

    Нагадаємо, міністр МВС Арсен Аваков повідомив, що у день голосування на виборах президента України до охорони порядку будуть залучені 134 тисячі працівників Міністерства внутрішніх справ.

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