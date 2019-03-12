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    Події в Україні

    Понад 134 тисячі працівників МВС залучать до патрулювання у день виборів - Аваков

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    Понад 134 тисячі працівників МВС залучать до патрулювання у день виборів - Аваков

    Від початку передвиборчої кампанії зареєстровано 2809 правопорушень, відкрито 144 кримінальні провадження і складено 520 адмінпротоколів

    У день голосування на виборах президента України до охорони порядку будуть залучені 134 тисячі працівників Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомив міністр МВС Арсен Аваков під час спільного брифінгу з генеральним прокурором України Юрієм Луценко, головою СБУ Василем Грицаком і головою ЦВК Тетяною Сліпачук.

    «Сьогодні на нараді ми обговорили поточні питання виборчого процесу. Зокрема, забезпечення публічної безпеки і порядку на території державного підприємства «Поліграфкомбінат Україна» на період виготовлення виборчих бюлетенів для голосування, охорона виборчих бюлетенів під час їх транспортування, забезпечення публічної безпеки на виборчих ділянках», – сказав міністр.

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    Аваков вкотре наголосив, що «жодна громадська організація» не буде мати права силовим способом втручатися у виборчий процес.

    «За зверненням ЦВК ми провели профілактику ситуації. Є переконання, що ніхто з тих, хто красиво заявляє про застосування сили в разі виявлених порушень, не піде на конфлікт», – сказав міністр.

    За даними МВС, від початку передвиборчої кампанії зареєстровано 2809 правопорушень, відкрито 144 кримінальні провадження і складено 520 адмінпротоколів.

    Праворадикальна організація «Національні дружини», за рішенням ЦВК, є серед офіційних спостерігачів за президентськими виборами 2019 року, призначених на 31 березня.

    Лідери організації обіцяють застосовувати силу на дільницях у разі порушень і бездіяльності влади, у МВС наполягають, що лише уряд має такі повноваження.

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