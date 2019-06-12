﻿Представник президента в Раді: Конституція буде змінена



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Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук Фото: Главком

За словами Стефанчука, Конституцію України почнуть змінювати з розділу про права і свободи громадян

Конституцію України буде змінено. Про це заявив представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Конституція буде змінена, але чи буде вона змінена в якійсь частині або в цілому, можливо, на референдумі – усе це питання дискусії. Ми збираємося відновити конституційну комісію, тому що президент і влада повинні задавати напрям, а саме професіонали повинні формувати структуру й логіку. Раніше всі зміни вносилися в розділи повноважень Ради і президента, а ми повинні починати з розділу про права і свободи громадян», – заявив Стефанчук.

Він додав, що в Конституції «маса декларативних прав, які абсолютно не мають ні механізму реалізації, ні механізму захисту цих прав».

«Це треба міняти», – сказав представник президента в парламенті.

Конституцію України ухвалили у 1996 році, до неї сім разів вносили зміни. Останні – в лютому 2019 року, коли в Основному законі закріпили стратегічний курс України на набуття повноправного членства в Європейському союзі та НАТО.

Як повідомлялось, Стефанчук заявив, що голова держави не виключає запровадження двопалатного парламенту. Представник президента у Верховній Раді заявив, що змішана система виборів - велика біда українського парламенту. При цьому він зазначив, що переформатування парламенту не відбудеться найближчим часом.