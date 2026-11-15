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Представник Трампа заявив про нові ідеї, які можуть наблизити прорив у переговорах

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Представник Трампа заявив про нові ідеї, які можуть наблизити прорив у переговорах
Джаред Кушнер та Стівен Віткофф під час дипломатичних контактів щодо завершення війни Росії проти України
фото: Getty Images

Кушнер: для завершення війни сторонам доведеться шукати практичні компроміси

Під час останніх консультацій щодо завершення війни Росії проти України з'явилися нові ідеї, частина яких може наблизити прорив у переговорах. США опрацьовують ці пропозиції та готують порядок денний наступної тристоронньої зустрічі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис спецпосланця президента США Джареда Кушнера в соцмережі X.

За словами Кушнера, після тристоронніх зустрічей та окремих розмов із президентами України та Росії він і спецпосланець Стів Віткофф продовжують консультації з українською, російською та європейськими сторонами.

Наразі американська команда зосереджена на двох основних завданнях: налагодженні безпосереднього діалогу між Москвою та європейськими партнерами й підготовці наступного раунду переговорів.

Розбіжності між сторонами

Кушнер повідомив, що під час обговорень виникло кілька нових ідей, які зараз вивчають. Частина з них, за його словами, може безпосередньо привести до прориву. Інші можуть стати основою додаткових пропозицій, які допоможуть подолати розбіжності між сторонами.

Окремо американський представник наголосив на необхідності надійних гарантій безпеки для України. Він зазначив, що тривалий мир потребуватиме не лише політичних домовленостей, а й детально опрацьованих механізмів післявоєнної безпеки, які зменшать ризик нового нападу.

Кушнер також прокоментував повідомлення медіа про максималістські позиції України та Росії й жорстку політичну риторику сторін.

«Під час наших закритих обговорень обидві сторони розуміють, що для завершення цієї війни знадобляться практичні компроміси», – написав спецпосланець.

Він додав, що американська команда й надалі дотримуватиметься конфіденційності під час чутливих дипломатичних контактів.

Україна не погоджується віддавати Донбас в обмін на членство в НАТО

Окремим чутливим питанням переговорів залишається майбутнє окупованих територій і гарантії безпеки для України. 14 листопада президент Володимир Зеленський розповів, що американські переговірники порушили можливість вступу України до НАТО в обмін на виведення українських військ із підконтрольної Києву частини Донбасу.

«Американці порушили питання: а що, якби Україна вступила до НАТО? Чи вийшла б Україна з Донбасу?» – розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна не погоджується віддавати свої території. За його словами, якщо партнери запропонують комплексну угоду з конкретними гарантіями безпеки, військовою підтримкою та фінансуванням відновлення, її можна буде винести на всеукраїнський референдум.

Європейські партнери також окреслили власні принципи майбутнього врегулювання. У спільній заяві за підсумками зустрічі в Абу-Дабі 10 листопада представники України, США, Євросоюзу, НАТО, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії наголосили, що будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет, територіальну цілісність і право України самостійно ухвалювати рішення. Окремо учасники підтвердили, що НАТО залишатиметься центральним елементом європейської колективної безпеки.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом повідомив про підготовку масштабного обміну військовополоненими та участь європейських партнерів у наступному раунді переговорів. 

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Теги: переговори Джаред Кушнер НАТО росія

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