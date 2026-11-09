Стало відомо, хто представлятиме НАТО на переговорах в Абу-Дабі

Під час переговорів сторони планують обговорити кроки для досягнення миру

10 та 11 листопада в Абу-Дабі запланована тристороння зустріч України, США та РФ

Директор Офісу генерального секретаря НАТО Джефрі ван Леувен візьме участь у переговорах в Абу-Дабі 10-11 листопада від Альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

10 та 11 листопада в Абу-Дабі запланована перша з лютого тристороння зустріч України, США та Росії в межах переговорного процесу щодо завершення війни. За словами спецпредставника США Стіва Віткоффа, сторони планують обговорити майбутні домовленості у сфері безпеки, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки для досягнення миру.

Нагадаємо, у вівторок та середу, 10-11 листопада, в Абу-Дабі запланований тристоронній формат переговорів за участі представників України, США та Росії. Водночас у ці дні в місті перебуватимуть і представники європейських країн.

Україна проведе окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами під час переговорів в Абу-Дабі. Вони відбудуться без участі Росії та будуть присвячені узгодженню позицій і подальших кроків у дипломатичному процесі.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що наступний раунд консультацій в Абу-Дабі відбудеться у тристоронньому форматі – за участі України, Росії та США. Водночас європейські представники також підтвердили свою присутність у місті під час переговорів.