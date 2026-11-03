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Експосол Стефанішина назвала цілі Путіна у переговорах зі США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Експосол Стефанішина назвала цілі Путіна у переговорах зі США
Путін спробував використати переговори зі США проти Європи
фото: Reuters

Москва намагається використати мирні переговори не лише для отримання економічних поступок, а й для посилення внутрішніх суперечностей у Європі

Росія може використовувати переговори зі Сполученими Штатами про завершення війни в Україні для послаблення європейської єдності, домагання скасування санкцій та відновлення економічних зв'язків із західними країнами. Навіть якщо Кремлю не вдасться отримати конкретні поступки, сама дискусія про можливе зближення Росії з Європою може загострити суперечності всередині Євросоюзу. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловила колишня посол України у США Ольга Стефанішина.

За словами експосадовиці, у проєктах мирних домовленостей, які просуває американська сторона, порушується питання майбутніх відносин Росії з європейськими державами. Зокрема, йдеться про можливість відновлення економічної інтеграції, включно з транзитом російського газу.

Водночас Стефанішина скептично оцінює перспективи таких пропозицій. На її думку, переговори, які американські спецпредставники ведуть із Москвою, поки не створюють підстав для серйозного обговорення відновлення повноцінних відносин між Росією та Європою.

«Ці пропозиції точно не виглядають серйозними, тому що ці перемовини ведуть американські спецпредставники з Москвою. Але, звісно, навіть така риторика може розхитувати Європу зсередини», – зазначила вона.

Колишня дипломатка припускає, що одним із завдань російського керівництва є використання переговорного процесу для отримання додаткових економічних і політичних переваг.

Серед можливих цілей Кремля вона назвала доступ до заморожених російських активів, послаблення санкційних обмежень та відновлення економічної співпраці з європейськими країнами.

«Думаю, це і є однією з цілей Росії – можливо, по дорозі заграбастати собі ще якісь «подарунки» у вигляді заморожених активів, послаблень санкцій чи відновлення економічної співпраці. Але навіть якщо не вдасться жодним чином досягти тих цілей, це як мінімум розхитає Європу і породить певні дискусії – зокрема, серед праворадикальних сил, які сьогодні активно беруть участь у виборчих процесах (наприклад, у Франції, Німеччині), та інших опозиційних сил, які можуть підживлюватися цими меседжами», – пояснила Стефанішина.

Особливу роль у цьому контексті можуть відігравати політичні сили, які виступають за перегляд відносин із Росією або критикують нинішню політику підтримки України. Дискусії про можливе відновлення економічних зв'язків із Москвою здатні посилити розбіжності між різними політичними таборами.

Водночас Стефанішина наголосила, що європейські держави вже визначили основні принципи, на яких має ґрунтуватися завершення російсько-української війни. Йдеться насамперед про збереження територіальної цілісності України, повагу до її суверенітету та перспективу членства в Європейському Союзі.

«Європейські умови щодо завершення війни давно визначені і проголосовані всіма країнами ЄС одностайно – це територіальна цілісність, український суверенітет, членство України в Євросоюзі. Коли ці вимоги й гарантії безпеки будуть дотримані, цього можна говорити про будь-які інші етапи», – заявила колишня посол.

Окремо вона прокоментувала можливі наслідки скорочення американської підтримки України. Зокрема, йшлося про те, чи здатні європейські партнери компенсувати допомогу Сполучених Штатів, якщо Вашингтон вирішить зменшити свою участь у підтримці Києва.

На переконання Стефанішиної, Європа має необхідний потенціал для заміщення американської допомоги. Однак головною проблемою залишається час, необхідний для реалізації таких можливостей.

«Європа здатна компенсувати нам все, справа тільки в часі, якого зараз у нас немає. І в життях людей, які будуть втрачені через свідомий вибір тих чи інших політичних лідерів», – наголосила вона.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп не перебуває на боці Росії чи України, а діє виключно у власних інтересах. Києву необхідно довести Вашингтону, що Москва не зацікавлена в мирних переговорах. Про це також в еклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявила колишній посол України у США Ольга Стефанішина.

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Теги: США санкції війна путін Ольга Стефанішина переговори

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