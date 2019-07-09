Представники країн ОБСЄ на зустрічі в Словаччині поговорять про Україну



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На зустрічі будуть присутні представники 57 держав

Під час зустрічі представників країн-членів ОБСЄ, що відбудеться 9 липня у Словаччині, серед головних тем обговорення буде ситуація в Україні.

«Дискусії зосередяться на конфлікті в Україні та безпекових занепокоєннях у регіоні, посиленні ролі ОБСЄ у припиненні транснаціональних загроз та важливості дотримання прав людини - у тому числі прав представників ЛГБТ-спільноти - верховенства права, гарного урядування та економічних і екологічних аспектів безпеки», - заявили у МЗС Канади.

У відомстві повідомили, що Канаду на цьому заході представлятиме парламентський секретар міністра закордонних справ Роб Оліфант.

«Представники 57 держав обговорять безпекові проблеми у євроатлантичному та євразійському регіонах, а парламентський секретар Оліфант виступатиме на захист інтересів Канади в цьому регіоні», - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, Парламентська асамблея ОБСЄ переобрала депутата від Грузії Георгія Церетелі на посаду президента організації.

Джерело: Укрінформ