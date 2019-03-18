Представники РФ і США проведуть у Римі переговори щодо Венесуели



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Венесуела вже кілька місяців потерпає від економічної скрути та заворушень

Дипломати намагатимуться вирішити, як посадити за стіл переговорів ворожі політичні сили Венесуели

Представники дипломатичних служб РФ і США повідомляють про те, що в Римі цього тижня мають пройти переговори спецпредставника США Еліота Абрамса і заступника російського міністра закордонних справ Сергія Рябкова. Предметом переговорів має стати поточна ситуація в Венесуелі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Москва продовжує підтримувати режим Ніколаса Мадуро в Карасі. В той же час Вашингтон із кінця січня підтримує лідера Національної Асамблеї Хуана Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим виконуючим обов’язків президента Венесуели. Американська сторона при цьому сподівається, що Москва прийде до висновку, що порятунок режиму Ніколаса Мадуро позбавлений будь-якого сенсу.

Зі свого боку Сергій Рябков заявив про те, що в рамках переговорів в вівторок сторони намагатимуться з’ясувати, як сприяти початку переговорів між різними політичними силами Венесуели. Представник МЗС РФ визнав, що у Вашингтона і Москви діаметрально протилежні позиції по Венесуелі. Але це, як наголосив Рябков, не має заважати переговорам.

Раніше стало відомо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро висунув вимогу, щоб всі його міністри пішли у відставку.

Нагадаємо, останні американські дипломати залишили Венесуелу 14 березня.Раніше режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро розірвав дипломатичні відносини з Вашингтоном.