Гуайдо оголосив про контроль над нафтовою компанією у Венесуелі



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Опозиція взяла контроль над Citgo, аби до неї дістався Ніколас Мадуро

Опозиція Венесуели взяла під контроль нафтову компанію Citgo, яка є дочірнім підприємством державної PDVSA. Про це своєму Twitter повідомив лідер місцевої опозиції і тимчасовий президент Хуан Гуайдо.

За його словами, опозиція взяла контроль над Citgo, щоб Ніколас Мадуро не зміг її «остаточно розікрасти».

«Вони хотіли вкрасти все, але ми вже отримали контроль над Citgo і ліцензію на продовження роботи компанії, тим самим ми врятували важливий національний актив. Вони хочуть, щоб ми покинули вулиці, але завтра ми всі об'єднаємося, щоб зупинити узурпатора», - підкреслив він.

Відзначимо, до цього мінфін США продовжив термін дозволу на проведення операцій з Citgo на 18 місяців.

Нагадаємо, 14 березня Держдеп евакуював усіх дипломатів і закликав американських громадян покинути Венесуелу через загострення ситуації в країні.

Утравні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори президента, де чинний президент Мадуро здобув перемогу, проте парламент визнав переобрання Мадуро на посаду глави держави неконституційним.

23 січня у Каракасі відбувся багатотисячний мітинг проти президента Ніколаса Мадуро. Під час нього голова парламенту Венесуели, лідер місцевої опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни.

Джерело: РБК-Україна