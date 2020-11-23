Очільник Білоруської автокефальної православної церкви прокляв «вбивцю і мучителя народу» Лукашенка

Протести в Білорусі почалися в кінці серпня після «виборів» перзидента

Архієпископ Святослав Логін оголосив Лукашенку анафему 22 листопада

Предстоятель Білоруської православної автокефальної церкви архієпископ Святослав Логін оголосив Лукашенку анафему. Про це повідомляє Радіо Свобода.

На богослужінні у соборі в присутності віруючих архієпископ Святослав Логін зачитав «Архієрейське послання з оголошенням анафеми колишньому президенту Олександру Лукашенку ─ диктатору, вбивці і мучителю народу побожного білоруського».

Зазначається, що сталося це у неділю, 22 листопада 2020 року, під час служби в соборі святого Кирила Туровського у Торонто (Канада).

У зверненні також зазначається, що архієпископ і священики Білоруської православної церкви моляться «за здоров'я поранених та в'язнів, а також за вбитих мирних протестувальників – захисників Білорусі, страждання та жертви яких не пройшли даремно».

Нагадаємо, протести в Білорусі почалися в кінці серпня після «виборів» глави держави. Мітингувальники вимагають відставки Олександра Лукашенка і всього керівництва країни, нових виборів, а також припинення насильства з боку силовиків і притягнення до відповідальності тих, хто жорстоко розганяв перші протести після виборів і катував затриманих.