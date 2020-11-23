Очільник Білоруської автокефальної православної церкви прокляв «вбивцю і мучителя народу» Лукашенка
Архієпископ Святослав Логін оголосив Лукашенку анафему 22 листопада
Предстоятель Білоруської православної автокефальної церкви архієпископ Святослав Логін оголосив Лукашенку анафему. Про це повідомляє Радіо Свобода.
На богослужінні у соборі в присутності віруючих архієпископ Святослав Логін зачитав «Архієрейське послання з оголошенням анафеми колишньому президенту Олександру Лукашенку ─ диктатору, вбивці і мучителю народу побожного білоруського».
Зазначається, що сталося це у неділю, 22 листопада 2020 року, під час служби в соборі святого Кирила Туровського у Торонто (Канада).
У зверненні також зазначається, що архієпископ і священики Білоруської православної церкви моляться «за здоров'я поранених та в'язнів, а також за вбитих мирних протестувальників – захисників Білорусі, страждання та жертви яких не пройшли даремно».
Нагадаємо, протести в Білорусі почалися в кінці серпня після «виборів» глави держави. Мітингувальники вимагають відставки Олександра Лукашенка і всього керівництва країни, нових виборів, а також припинення насильства з боку силовиків і притягнення до відповідальності тих, хто жорстоко розганяв перші протести після виборів і катував затриманих.