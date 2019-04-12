Премія World Press Photo-2019: журі оголосило переможців



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Знімок-переможець фотоконкурсу World Press Photo-2019 Фото: World Press Photo-2019

Найкращим визнаний знімок дівчинки, яка плаче на кордоні від фотографа Джона Мура

Журі престижного фотоконкурсу World Press Photo-2019 назвало переможців щорічного проекту. Цього року лідером був визнаний знімок Дівчинки, яка плаче на кордоні від американського фотографа Джона Мура. Про це зазначається на сайті премії.

За інформацією газети The Guardian, кадр демонструє дівчинку, матір якої обшукує прикордонник на кордоні США з Мексикою. І мати, і дитина, незаконно перетнули річку Ріо-Гранде з Мексики і були затримані співробітниками прикордонної служби США.

Крім цього, також були обрані переможці в низці категорій фотоконкурсу, серед яких Події, Гарячі новини, Спорт, Актуальні проблеми сучасності, Повсякденне життя, Природа й інших.

Однією з головних ідей фотоконкурсу є підтримка професійної прес-фотографії на міжнародному рівні. Проект також є стимулом для змін в фотожурналістиці, підтримці високих професійних стандартів і безмежному обміні інформацією.

Проект був заснований в 1955 році незалежною некомерційною організацією зі штаб-квартирою в Амстердамі (Нідерланди). Беруть участь в ньому фотографи з усього світу.