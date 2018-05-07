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    Прем’єр Чехії спростував заяву Земана щодо виробництва «Новачка» у країні

    Речовина, якою було отруєно у Великій Британії подвійного агента Сергія Скрипаля, в Чехії не пройшла перевірку
    Прем'єр-міністр ЧР Андрій Бабіш спростував заяву президента країни Мілоша Земана про те, що в Чехії виробляли і тестували нервово-паралітичну речовину «Новачок». Про це повідомляє Radio Praha. «Прем'єр-міністр ЧР Андрій Бабіш обговорив з главами Інформаційної служби безпеки (BIS) і військової розвідки питання, пов'язані з
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    Речовина, якою було отруєно у Великій Британії подвійного агента Сергія Скрипаля, в Чехії не пройшла перевірку

    Прем'єр-міністр ЧР Андрій Бабіш спростував заяву президента країни Мілоша Земана про те, що в Чехії виробляли і тестували нервово-паралітичну речовину «Новачок».

    Про це повідомляє Radio Praha.

    «Прем'єр-міністр ЧР Андрій Бабіш обговорив з главами Інформаційної служби безпеки (BIS) і військової розвідки питання, пов'язані з наявністю на території Чехії нервово-паралітичної речовини типу «Новачок». У прес-релізі за підсумками зустрічі повідомляється, що в Чехії не виробляли, не синтезували і не зберігали речовину типу «Новачок», - йдеться в повідомленні.

    Обговорення пройшло в контексті останньої заяви президента країни Мілоша Земана, який повідомив, що «спецслужби надали дані щодо «Новачка», які відрізняються один від одного». З посиланням на військову розвідку, Мілош Земан заявив, що в Чехії «у невеликій кількості виробляли і тестували нервово-паралітичну речовину A230, яку президент назвав «Новачком».

    У коментарі на цю заяву міноборони Чехії повідомило, що речовини групи «Новачок» синтезувалася в країні для цілей хімічного захисту лише в мікроскопічно малій кількості і не могли опинитися за межами лабораторії. Речовина, якою було отруєно у Великій Британії подвійного агента Сергія Скрипаля, в Чехії не пройшла перевірку.

    При цьому російські офіційні особи інтерпретували заяву Мілоша Земана на користь спростування версії, що за отруєнням у Солсбері стоїть Москва, повідомляє видання.

    Напередодні президент Чехії Мілош Земан заявив, що Чехія виготовляла газ «Новачок».

    Раніше у Великобританії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу «Новачок», яку розробляла Росія.

    Відомо, що Скрипалів могли отруїти дозою «Новачка» до 100 грам.

    Отруєння Скрипалів сталося у Солсбері 4 березня. Постраждалих госпіталізували у вкрай важкому стані.

    Після місяця лікування стан батька та доньки, за словами лікарів, значно покращився.

    24 квітня одного з розробників скандального «Новачка» збив автомобіль.

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