Прем’єр Чехії спростував заяву Земана щодо виробництва «Новачка» у країні
- Сьогодні, 17:27
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Речовина, якою було отруєно у Великій Британії подвійного агента Сергія Скрипаля, в Чехії не пройшла перевірку
Прем'єр-міністр ЧР Андрій Бабіш спростував заяву президента країни Мілоша Земана про те, що в Чехії виробляли і тестували нервово-паралітичну речовину «Новачок».
Про це повідомляє Radio Praha.
«Прем'єр-міністр ЧР Андрій Бабіш обговорив з главами Інформаційної служби безпеки (BIS) і військової розвідки питання, пов'язані з наявністю на території Чехії нервово-паралітичної речовини типу «Новачок». У прес-релізі за підсумками зустрічі повідомляється, що в Чехії не виробляли, не синтезували і не зберігали речовину типу «Новачок», - йдеться в повідомленні.
Обговорення пройшло в контексті останньої заяви президента країни Мілоша Земана, який повідомив, що «спецслужби надали дані щодо «Новачка», які відрізняються один від одного». З посиланням на військову розвідку, Мілош Земан заявив, що в Чехії «у невеликій кількості виробляли і тестували нервово-паралітичну речовину A230, яку президент назвав «Новачком».
У коментарі на цю заяву міноборони Чехії повідомило, що речовини групи «Новачок» синтезувалася в країні для цілей хімічного захисту лише в мікроскопічно малій кількості і не могли опинитися за межами лабораторії. Речовина, якою було отруєно у Великій Британії подвійного агента Сергія Скрипаля, в Чехії не пройшла перевірку.
При цьому російські офіційні особи інтерпретували заяву Мілоша Земана на користь спростування версії, що за отруєнням у Солсбері стоїть Москва, повідомляє видання.
Напередодні президент Чехії Мілош Земан заявив, що Чехія виготовляла газ «Новачок».
Раніше у Великобританії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу «Новачок», яку розробляла Росія.
Відомо, що Скрипалів могли отруїти дозою «Новачка» до 100 грам.
Отруєння Скрипалів сталося у Солсбері 4 березня. Постраждалих госпіталізували у вкрай важкому стані.
Після місяця лікування стан батька та доньки, за словами лікарів, значно покращився.
24 квітня одного з розробників скандального «Новачка» збив автомобіль.