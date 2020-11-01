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    У світі

    Явка на парламентських виборах у Грузії перевищила 50%

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    31 жовтня в&nbsp;Грузії відбулися чергові парламентські вибори - Явка на парламентських виборах у Грузії перевищила 50%
    31 жовтня в Грузії відбулися чергові парламентські вибори

    Наразі в Грузії йде підрахунок голосів

    Явка на чергових парламентських виборах у Грузії, які пройшли в неділю, 31 жовтня, склала 56%.

    Про це повідомила пресспікер ЦВК Грузії Анна Миікеладзе.

    За її словами, наразі в Грузії йде підрахунок голосів.

    Як відомо, 31 жовтня в Грузії відбулися чергові парламентські вибори.

    Відповідно до оприлюднених результатів екзитполів, перемогу на парламентських виборах у Грузії здобуває правляча партія «Грузинська мрія». Зі значним відривом позаду йде сформована Михайлом Саакашвілі партія «Єдиний національний рух».

    Натомість Саакашвілі заявив, що «Національний рух» і інші опозиційні групи отримали абсолютну більшість у Грузії. Експрезидент також заявив, що не прагне до посади прем'єр-міністра, але пообіцяв протистояти владі до кінця.

    Слід зазначити, що виборчий бар’єр у Грузії становив 1%. Великі шанси потрапити до нового складу парламенту має ультраправий «Альянс патріотів», якого викрили в тому, що він фінансується з Росії.

    ЦВК вибори політика Грузія
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