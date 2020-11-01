Явка на парламентських виборах у Грузії перевищила 50%
Наразі в Грузії йде підрахунок голосів
Явка на чергових парламентських виборах у Грузії, які пройшли в неділю, 31 жовтня, склала 56%.
Про це повідомила пресспікер ЦВК Грузії Анна Миікеладзе.
За її словами, наразі в Грузії йде підрахунок голосів.
Як відомо, 31 жовтня в Грузії відбулися чергові парламентські вибори.
Відповідно до оприлюднених результатів екзитполів, перемогу на парламентських виборах у Грузії здобуває правляча партія «Грузинська мрія». Зі значним відривом позаду йде сформована Михайлом Саакашвілі партія «Єдиний національний рух».
Натомість Саакашвілі заявив, що «Національний рух» і інші опозиційні групи отримали абсолютну більшість у Грузії. Експрезидент також заявив, що не прагне до посади прем'єр-міністра, але пообіцяв протистояти владі до кінця.
Слід зазначити, що виборчий бар’єр у Грузії становив 1%. Великі шанси потрапити до нового складу парламенту має ультраправий «Альянс патріотів», якого викрили в тому, що він фінансується з Росії.