Вибори у Грузії: Саакашвілі запевняє, що не прагне посади прем'єра

Екзитполи стверджують, що партія Михайла Саакашвілі посіла друге місце на парламентських виборах у Грузії

За словами Саакашвілі, його «Національний рух» і інші опозиційні групи отримали абсолютну більшість у Грузії

Михайло Саакашвілі, чия партія на виборах в Грузії попередньо посідає друге місце, заявив, що не прагне до посади прем'єр-міністра, але пообіцяв протистояти владі до кінця.

Про це він заявив в ефірі каналу «Мтавари архи», пише «Грузія Online».

Як зазначив Саакашвілі, партія влади «Грузинська мрія» сьогодні «програла вибори і довела, що важливим є саме народ».

«Дайте можливість грузинському народу зітхнути спокійно, передайте спокійно, і нічого не буде проблемою. Якщо ви збираєтеся творити тисячу видів гидот, я Михайло Саакашвілі, я піду до кінця, я не хочу посади, але хто підніме руку на мій народ, ми готові протистояти тому до кінця», – заявив він.

Він заявив також, що не підтримує конфронтації в країні. І в разі перемоги обіцяє мирну передачу процесу і відсутність репресій.

За його словами, «Національний рух» і інші опозиційні групи отримали абсолютну більшість у Грузії, це незаперечний факт.

«Ви зрозуміли, що програли вибори, але це не означає, що життя скінчилося», — заявив Михайло Саакашвілі.

Нагадаємо, відповідно до оприлюднених результатів екзитполів, перемогу на парламентських виборах у Грузії здобуває правляча партія «Грузинська мрія». Зі значним відривом позаду йде сформована Михайлом Саакашвілі партія «Єдиний національний рух».