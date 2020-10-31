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    Вибори у Грузії: Саакашвілі запевняє, що не прагне посади прем'єра

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    <p>Екзитполи стверджують, що партія Михайла Саакашвілі посіла друге місце на парламентських виборах у Грузії</p> - Вибори у Грузії: Саакашвілі запевняє, що не прагне посади прем'єра

    Екзитполи стверджують, що партія Михайла Саакашвілі посіла друге місце на парламентських виборах у Грузії

    За словами Саакашвілі, його «Національний рух» і інші опозиційні групи отримали абсолютну більшість у Грузії

    Михайло Саакашвілі, чия партія на виборах в Грузії попередньо посідає друге місце, заявив, що не прагне до посади прем'єр-міністра, але пообіцяв протистояти владі до кінця.

    Про це він заявив в ефірі каналу «Мтавари архи», пише «Грузія Online».

    Як зазначив Саакашвілі, партія влади «Грузинська мрія» сьогодні «програла вибори і довела, що важливим є саме народ».

    «Дайте можливість грузинському народу зітхнути спокійно, передайте спокійно, і нічого не буде проблемою. Якщо ви збираєтеся творити тисячу видів гидот, я Михайло Саакашвілі, я піду до кінця, я не хочу посади, але хто підніме руку на мій народ, ми готові протистояти тому до кінця», – заявив він.

    Він заявив також, що не підтримує конфронтації в країні. І в разі перемоги обіцяє мирну передачу процесу і відсутність репресій.

    За його словами, «Національний рух» і інші опозиційні групи отримали абсолютну більшість у Грузії, це незаперечний факт.

    «Ви зрозуміли, що програли вибори, але це не означає, що життя скінчилося», — заявив Михайло Саакашвілі.

    Нагадаємо, відповідно до оприлюднених результатів екзитполів, перемогу на парламентських виборах у Грузії здобуває правляча партія «Грузинська мрія». Зі значним відривом позаду йде сформована Михайлом Саакашвілі партія «Єдиний національний рух».

    вибори Михайло Саакашвілі партії політика Грузія уряд
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