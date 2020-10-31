Вибори у Грузії: Саакашвілі запевняє, що не прагне посади прем'єра
Екзитполи стверджують, що партія Михайла Саакашвілі посіла друге місце на парламентських виборах у Грузії
За словами Саакашвілі, його «Національний рух» і інші опозиційні групи отримали абсолютну більшість у Грузії
Михайло Саакашвілі, чия партія на виборах в Грузії попередньо посідає друге місце, заявив, що не прагне до посади прем'єр-міністра, але пообіцяв протистояти владі до кінця.
Про це він заявив в ефірі каналу «Мтавари архи», пише «Грузія Online».
Як зазначив Саакашвілі, партія влади «Грузинська мрія» сьогодні «програла вибори і довела, що важливим є саме народ».
«Дайте можливість грузинському народу зітхнути спокійно, передайте спокійно, і нічого не буде проблемою. Якщо ви збираєтеся творити тисячу видів гидот, я Михайло Саакашвілі, я піду до кінця, я не хочу посади, але хто підніме руку на мій народ, ми готові протистояти тому до кінця», – заявив він.
Він заявив також, що не підтримує конфронтації в країні. І в разі перемоги обіцяє мирну передачу процесу і відсутність репресій.
За його словами, «Національний рух» і інші опозиційні групи отримали абсолютну більшість у Грузії, це незаперечний факт.
«Ви зрозуміли, що програли вибори, але це не означає, що життя скінчилося», — заявив Михайло Саакашвілі.
Нагадаємо, відповідно до оприлюднених результатів екзитполів, перемогу на парламентських виборах у Грузії здобуває правляча партія «Грузинська мрія». Зі значним відривом позаду йде сформована Михайлом Саакашвілі партія «Єдиний національний рух».