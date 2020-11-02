Авіакомпанія Ryanair втратила у першому півріччі через коронавірус понад €400 мільйонів

У другому кварталі авіакомпанія втратила 226 млн євро через пандемію

Компанія зазнала збитків через різке падіння пасажиропотоку на тлі пандемії коронавірусу.

Ірландський лоукостер Ryanair заявив, що збитки у першому півріччі цього року склали 411 млн євро. Про це повідомляє dpa.

Зазначається, що у другому кварталі авіакомпанія втратила 226 млн євро через пандемію.

За словами гендиректора компанії Майкла О’Лірі, компанія зазнала збитків через різке падіння пасажиропотоку на тлі пандемії коронавірусу.

О’Лірі також вважає, що цьогоріч лише 38 млн пасажирів скористаються послугами ірландського лоукостера, проте додав, що нині дуже важко дати чіткий прогноз через непередбачуваність ситуації на тлі пандемії та заходів, які уряди вживають для боротьби з коронавірусом.

Як повідомлялося 14 жовтня, ірландський лоукостер Ryanair скорочує на 40% потужності перевезення в порівнянні з минулим роком. Серед скорочених 10 рейсів з України.

Також нагадаємо, що Ryanair скорочує на 60% кількість рейсів у зимовий період.

До слова, у світі коронавірусом заразилися вже майже 47 млн людей. Від початку пандемії одужало понад 33 813 192 особи, а кількість померлих зросла до 1 206 825 людей.