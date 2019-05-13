Прем'єр Литви, який програв на виборах президента, заявив про відставку



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Саулюс Скверняліс продовжить роботу як член парламенту Литви

«Уряд завершить свою роботу 12 липня», - повідомив Саулюс Скверняліс

Прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс, який не вийшов до другого туру президентських виборів, заявив, що залишить посаду глави уряду і продовжить роботу як член парламенту.

Про це повідомляє Delfi.

«Уряд завершить свою роботу 12 липня», - сказав Скверняліс.

Водночас Рамунас Карбаускіс, глава Литовського союзу селян і «зелених» (ця партія висувала прем'єра в президенти), заявив про можливість дострокових виборів у країні. Карбаускіс – бізнесмен, який має тісні зв’язки з РФ.

Нагадаємо, до другого туру президентських виборів в Литві пройшли екс-міністр фінансів, кандидат від консерваторів Інгрида Шимоніте (31,13% голосів) та незалежний кандидат, економіст Гітанас Науседа (30,95%).

Другий тур президентських виборів відбудеться 26 травня одночасно з виборами до Європарламенту.

Нинішній президент Литви Даля Грібаускайте перебуває на своїй посаді вже другий термін поспіль і не може балотуватися на третій термін.

Джерело: Європейська правда