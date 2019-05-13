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    Прем'єр Литви, який програв на виборах президента, заявив про відставку

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    <p>Саулюс Скверняліс продовжить роботу як член парламенту Литви</p> - Прем'єр Литви, який програв на виборах президента, заявив про відставку

    Саулюс Скверняліс продовжить роботу як член парламенту Литви

    «Уряд завершить свою роботу 12 липня», - повідомив Саулюс Скверняліс

    Прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс, який не вийшов до другого туру президентських виборів, заявив, що залишить посаду глави уряду і продовжить роботу як член парламенту.

    Про це повідомляє Delfi.

    «Уряд завершить свою роботу 12 липня», - сказав Скверняліс.

    Водночас Рамунас Карбаускіс, глава Литовського союзу селян і «зелених» (ця партія висувала прем'єра в президенти), заявив про можливість дострокових виборів у країні. Карбаускіс – бізнесмен, який має тісні зв’язки з РФ.

    Нагадаємо, до другого туру президентських виборів в Литві пройшли екс-міністр фінансів, кандидат від консерваторів Інгрида Шимоніте (31,13% голосів) та незалежний кандидат, економіст Гітанас Науседа (30,95%).

    Другий тур президентських виборів відбудеться 26 травня одночасно з виборами до Європарламенту.

    Нинішній президент Литви Даля Грібаускайте перебуває на своїй посаді вже другий термін поспіль і не може балотуватися на третій термін.

    Джерело: Європейська правда

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