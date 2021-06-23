Франція і Німеччина готові покликати Путіна на зустрічі ЄС

Франко-німецька пропозиція підтверджує готовність ЄС до «вибіркової взаємодії» з Росією в сферах, що становлять спільний інтерес – ЗМІ

Лідери ЄС змінюють підхід до відносин з Росією після особистої зустрічі президента Путіна з президентом США Джо Байденом в Женеві. Про це повідомляє Financial Times.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель хоче, щоб ЄС розглянув можливість запрошення російського президента Владіміра Путіна на саміт з лідерами ЄС, цю ініціативу підтримує і президент Франції Еммануель Макрон.

За інформацією видання, відповідну пропозицію озвучили посли Німеччини та Франції на засіданні комітету постійних представників ЄС у середу в Брюсселі.

Лідери ЄС торкнулися майбутнього відносин з Росією на своєму травневому саміті і доручили Європейській комісії підготувати пропозиції для майбутніх взаємин з РФ, нагадує видання.

Але франко-німецький проєкт тексту є набагато більш примирливим, ніж звіт комісії, представлений минулого тижня, наголошує FT.

Текст проєкту, який запропонували Париж та Берлін, може стати частиною рішення лідерів ЄС за підсумками саміту цього тижня, якщо його схвалять всі держави-члени.

Франко-німецька пропозиція підтверджує готовність ЄС до «вибіркової взаємодії» з Росією в сферах, що становлять спільний інтерес. Вона закликає Європейську комісію і дипломатичну службу ЄС розробити «конкретні пропозиції і важелі впливу» з цією метою. Спільні інтереси включають клімат, довкілля, Арктику, транскордонне співробітництво, здоров'я, космос, боротьбу з тероризмом і сфери зовнішньої політики, включаючи Сирію і Іран.

Нагадаємо, президент США Джо Байден обговорить тему російського газопроводу «Північний потік-2» з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на саміті G7.