Covid-19 в Україні: Шмигаль допускає до 20 тисяч нових випадків на день до кінця року

Крім того, Шмигаль сказав, що до кінця листопада буде до 15 тисяч нових випадків на день

До кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч, – зазначив очільник уряду

Захворюваність на Covid-19 в Україні буде зростати, в уряді прогнозують, що до кінця листопада буде до 15 тисяч нових випадків на день. Про це журналістам заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, урядові прогнози показують стрімке зростання захворюваності до кінця року.

«Ми до кінця місяця можемо отримати 15 тисяч (нових випадків, – ред.) на день. Це вже не секрет, можна рахувати сьогоднішні цифри ... звичайна математика без інших заходів показує, що ми будемо ці цифри мати. До кінця року ця цифра може зрости і до 20 тисяч осіб на день», – додав Шмигаль.

Він підкреслив, що медична система України до цього готується.

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