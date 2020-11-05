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    Covid-19 в Україні: Шмигаль допускає до 20 тисяч нових випадків на день до кінця року

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    Крім того, Шмигаль сказав, що до кінця листопада буде до 15 тисяч нових випадків на день - Covid-19 в Україні: Шмигаль допускає до 20 тисяч нових випадків на день до кінця року
    Крім того, Шмигаль сказав, що до кінця листопада буде до 15 тисяч нових випадків на день

    До кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч, – зазначив очільник уряду

    Захворюваність на Covid-19 в Україні буде зростати, в уряді прогнозують, що до кінця листопада буде до 15 тисяч нових випадків на день. Про це журналістам заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

    За його словами, урядові прогнози показують стрімке зростання захворюваності до кінця року.

    «Ми до кінця місяця можемо отримати 15 тисяч (нових випадків, – ред.) на день. Це вже не секрет, можна рахувати сьогоднішні цифри ... звичайна математика без інших заходів показує, що ми будемо ці цифри мати. До кінця року ця цифра може зрости і до 20 тисяч осіб на день», – додав Шмигаль.

    Він підкреслив, що медична система України до цього готується.

    Нагадаємо, що МОЗ пропонує штрафувати на місці за відсутність маски у транспорті та громадських спорудах.

    В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей - це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 - померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей.

    За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зареєстровано у місті Київ, а також Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях.

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. А для цього треба рішення Верховної Ради та розпорядження президента і РНБО. 

    карантин Денис Шмигаль коронавірус
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