Прем’єра Австралії оштрафували через фото у човні без рятувального жилета

Політик зазначив, що він «засвоїв урок»

Прем'єр-міністра Австралії Малькольма Тернбулла оштрафували на $250 після того, як в мережі з'явилася фотографія, де він керує човном без рятувального жилета. Про це повідомляє The Telegraph. Прем'єр-міністр вибачився після того, як австралійська газета опублікувала фотографії його в моторизованому надувному плоту біля свого будинку в гавані



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Прем'єр-міністр Австралії Малькольм Тернбулл

Політик зазначив, що він «засвоїв урок»

Прем'єр-міністра Австралії Малькольма Тернбулла оштрафували на $250 після того, як в мережі з'явилася фотографія, де він керує човном без рятувального жилета.

Про це повідомляє The Telegraph.

Прем'єр-міністр вибачився після того, як австралійська газета опублікувала фотографії його в моторизованому надувному плоту біля свого будинку в гавані Сіднея. Ліберальний політик, який володіє особняком на березі в багатому районі, сказав, що правила безпеки на морі носять «досить умовний характер», але він «засвоїв урок».

У своєму вибаченні Тернбулл сказав, що він тільки переміщував човен на коротку дистанцію і був близький до берега, коли була зроблена фотографія.

«Водна безпека особливо важлива в цей час року, і, як я виявив сьогодні, всі ми повинні бути дуже уважні до правил про носіння рятувальних жилетів. Правила часто здаються якоюсь умовністю, але вони створені, щоб ми були в безпеці. Отже, мій урок: я завжди буду стежити за тим, щоб постійно носити рятувальний жилет на своєму човні, незалежно від того, наскільки близько я перебуваю до берега», - сказав політик.

Нагадаємо, вчора Міщанський районний суд Москви оштрафував російського опозиційного політика Іллю Яшина на 30 тис. руб.

Джерело: Еспресо ТВ