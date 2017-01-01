Московський суд оштрафував російського опозиціонера Яшина

Штраф виписано за порушення правил проведення масових заходів

Міщанський районний суд Москви оштрафував російського опозиційного політика Іллю Яшина на 30 тис. руб. Про це повідомляє телеканал «Дождь». Штраф виписано за порушення правил проведення масових заходів. Депутатів Красносельського району Петра Царькова й Олексія Горінова суд допитав як свідків. Телеканал пов'язав рішення суду з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілля Яшин

Штраф виписано за порушення правил проведення масових заходів

Міщанський районний суд Москви оштрафував російського опозиційного політика Іллю Яшина на 30 тис. руб.

Про це повідомляє телеканал «Дождь».

Штраф виписано за порушення правил проведення масових заходів.

Депутатів Красносельського району Петра Царькова й Олексія Горінова суд допитав як свідків.

Телеканал пов'язав рішення суду з організованою Яшиним 24 грудня у Москві зустріччю із жителями Красносельського району. Зазначають, що спочатку політик планував провести свято «День вільних виборів», але змінив формат заходу після заборони правоохоронців встановити сцену.

До слова, у четвер російський опозиціонер Олексій Навальний оскаржив у Верховному суді РФ відмову Центральної виборчої комісії допустити його до виборів президента 2018 року.

25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом в президенти Росії. Причина відмови - незнята судимість у Навального. Натомість політик закликав бойкотувати вибори.

26 грудня ЦВК РФ зареєструвала телеведучу Ксенію Собчак кандидатом у президенти від партії «Громадянська ініціатива» на виборах 2018 року.

28 грудня Центрвиборчком Росії дозволив Володимиру Путіну почати виборчу кампанію та збір підписів.