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    Переговори про обмін полоненими зірвалися: заява представника ОБСЄ у ТКГ

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    Ситуація на лінії зіткнення залишається напруженою - Переговори про обмін полоненими зірвалися: заява представника ОБСЄ у ТКГ
    Ситуація на лінії зіткнення залишається напруженою
    Фотоз відкритих джерел

    Учасникам переговорів у ТКГ не вдалося домовитись щодо обміну через розбіжності з приводу призначення нового експерта

    Гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із мирного врегулювання ситуації на Сході України не вдалося обговорити важливі питання взаємного обміну утримуваними і вільного перетину лінії зіткнення. Про це йдеться у заяві Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) посла Мікко Кіннунена, яку він зробив після чергових зустрічей ТКГ і її Робочих груп в форматі відеоконференцій.

    «Змушений зазначити, що обговорення в Гуманітарній робочій групі зайшли в глухий кут через розбіжності з приводу призначення нового експерта. Як наслідок, учасники групи не змогли працювати над такими важливими питаннями, як взаємний обмін утримуваними і вільний перетин лінії зіткнення. Я закликаю всіх учасників проявити відповідальність і спробувати якомога швидше знайти вихід з цієї ситуації», – заявив він.

    Кіннутанен повідомив, що процес обговорення актуальних питань в деяких інших підгрупах був більш ефективним. Зокрема, учасники Політичної робочої групи змогли провести формальні консультації по розробці плану дій у відповідності до Мінських угод.

    Серед тем, що обговорювалися в Економічній робочій групі, були питання водопостачання, зокрема, в окуповані райони Луганської області. Крім того, учасники обмінялися думками по темі пенсійних виплат і питань навколишнього середовища, у тому числі уникнення екологічних ризиків, пов'язаних із затопленням шахт.

    Ситуація в області безпеки уздовж лінії зіткнення, на думку Кіннутанена, залишається тривожною.

    Він нагадав, що протягом серпня 2021 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) повідомляла в середньому про 180 порушеннь режиму припинення вогню на добу.

    «Поліпшення ситуації в області безпеки є основою для досягнення результатів в інших областях, зокрема в гуманітарній та економічній сферах», – підсумував він.

    Нагадаємо, представники РФ періодично намагається зірвати перемовини Гуманітарної підгрупи ТКГ.

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    Теги: ОБСЄ ОРДЛО водопостачання
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    Переговори про обмін полоненими зірвалися: заява представника ОБСЄ у ТКГ