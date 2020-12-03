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    Прессекретарка Трампа спростувала чутки про те, що президент планує помилувати соратників

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    Раніше&nbsp;Трамп&nbsp;помилував свого ексрадника Майкла Флінна, який не приховував своїх зв&rsquo;язків з урядом РФ - Прессекретарка Трампа спростувала чутки про те, що президент планує помилувати соратників
    Раніше Трамп помилував свого ексрадника Майкла Флінна, який не приховував своїх зв’язків з урядом РФ

    ЗМІ повідомили, що Трамп може заздалегідь помилувати свою сім'ю і близьких за злочини, які їм можуть інкримінувати в майбутньому

    Прессекретарка чинного президента США Дональда Трампа Кейлі Макенані спростувала інформацію про те, що він збирається помилувати найближчих соратників.

    «В жодних бесідах у Білому домі, в яких я брала участь, не згадувалося про будь-які помилування, окрім помилування Майкла Флінна (колишнього радника Трампа з нацбезпеки, - ред.)», - сказала вона на брифінгу.

    Раніше газета The New York Times повідомляла, що Дональд Трамп і його особистий адвокат Рудольф Джуліані обговорювали можливе помилування (зняття звинувачень) останнього, перш ніж президент залишить Білий дім. NBC News писало, що Трамп обговорював можливість помилування членів сім'ї і деяких близьких соратників.

    Також про ймовірне помилування повідомляв CNN з посиланням на джерело в оточенні Трампа. ЗМІ зазначили, що глава США може заздалегідь помилувати свою сім'ю і близьких за злочини, які їм можуть інкримінувати в майбутньому.

    У ймовірному списку на «завчасне» помилування можуть опинитися Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер, Дональд Трамп-молодший, Ерік Трамп, Руді Джуліані та безпосередньо сам 45-й президента США.

    Чинний американський лідер вже заявив, що представники Демократичної партії займаються політичними переслідуваннями.

    Нагадаємо, раніше Дональд Трамп помилував свого колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, якого засудили в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США 2016 року.

    Теги: США вибори Дональд Трамп розслідування президент сім'я Рудольф Джуліані
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