Президент Афганістану привітав армію з перемогою за місто Газні



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Облога Газні тривала п’ять днів

Очільник Афганістану Ашраф Гані привітав військових країни із перемогою за стратегічно важливе місто Газні, яке з’єднує Кабул із південною частиною Афганістану.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

В боях за це місто, яке штурмом намагалися взяти бійці терористичного руху Талібан, загинуло щонайменше 150 солдат збройних сил країни і 95 цивільних.

Облога міста тривала п’ять днів і завершилася лише в середу.

Відповідні заяви Ашраф Гані зробив у рамках візиту до міста Газні. Там президент Афганістану не лише оцінив ситуацію після боїв, але і поспілкувався із родичами загиблих.

При цьому уряд країни, не зважаючи на бої в місті Газні із Талібаном, має прийняти рішення щодо оголошення другого перемир’я в країні напередодні мусульманського свята Курбан-байрам.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані бойовики Талібану напали на військовий контрольно-пропускний пункт. Внаслідок нападу загинуло щонайменше 44 людини.