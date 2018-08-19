Президент Білорусі пояснив, чому він змінив уряд



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Олександр Лукашенко

Лукашенко зазанчив, що змінив уряд, щоб система не похитнулася

Президент Білорусі Олександр Лукашенко після зміни уряду розповів про причини перестановок, відповівши тим людям, які говорять привселюдно, що система похитнулася.

Про це передає БелТА.

«Ці рішення як раз і прийняті, щоб система не похитнулася», - заявив він.

За словами Лукашенка, іншої системи в Білорусі немає і ніхто не запропонував ні іншої системи, ні влади, ні розвитку країни замість тих, що є.

«Коли я приймаю якісь рішення, даю вказівки - це не експромт. Це вистраждані рішення разом з урядом, з вами. Альтернативи ніхто не запропонував», - заявив білоруський лідер.

Нагадаємо: у суботу, 18 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко змінив керівництво уряду.